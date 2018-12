2019 se viene con los mejores estrenos de la animación

Las secuelas de las películas de “Lego”, “Cómo Entrenar a tu Dragón”, “Toy Story” y “Frozen” son algunas de las novedades que llegarán a los cines el año próximo

Si bien el año comenzará con el estreno de WiFi Ralph (Ralph breaks the Internet), Dragon Ball Super: Broly y Spider-Man Un Nuevo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse), los más pequeños tendrán una buena dosis de películas animadas durante casi todo el año.

Porque si bien los tres títulos mencionados corresponden a estrenos “atrasados” de 2018, el 2019 se viene con todo en esa materia, y la aventura comienza el 31 de enero con Cómo entrenar a tu Dragón 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World), que trae de nuevo a Hipo y a Chimuelo, que esta vez conocerá el amor por primera vez.

Una semana después, el 7 de febrero, llegará La Gran aventura LEGO 2 (The LEGO movie sequel) que transcurre cinco años después de la original y lleva a los personajes originales –sí, Batman incluido- al espacio.

El 21 de febrero llegará una comedia titulada El príncipe encantador (Charming) que juega al “poliamor” con Blancanieves, La Bella Durmiente y la Cenicienta. Por otra parte, el 14 de marzo llegará El Parque Mágico, una aventura que apela a la imaginación y la aventura.

Con un cierto retraso, el 11 de abril llegará la adaptación de Dumbo, esta vez en el estilo de El Libro de la Selva y dirigida por Tim Burton, que aspira a volver a su nivel habitual como lo hizo con Alicia en el País de las Maravillas.

Un mes después, el 9 de mayo, los fans de Pokemon (y aquellos que no lo son también) podrán disfrutar de Detective Pikachu, una nueva incursión de estos personajes aunque en una película que mezcla acción real con animación.

Los Pokemones deberán enfrentar la misma semana a los Ugly Dolls, una divertidas criaturas que le mostrarán al público el lugar de donde salen los muñecos que tanto divierten a los niños.

El 23 de mayo llegará a las pantallas la adaptación con actores de Aladdin, que tendrá también muchos componentes animados, empezando por todo lo que rodea a los protagonistas, aunque el papel del genio de la lámpara estará a cargo de Will Smith.

El 6 de junio está pautado el estreno de Animal Crackers, una aventura animada que tiene las voces (en inglés) de Emily Blunt, su esposo Joihn Krasinsky y Danny de Vitto.

El 20 de junio quizá sea uno de los días más esperados por grandes y chicos ya que marca el estreno de Toy Story 4, la nueva secuela de esta clásica historia animada, que a esta altura podría decirse que es la que comenzó toda esta movida.

El 4 de julio llegará La Vida Secreta de tus Mascotas 2, secuela del éxito de 2016 que mostrará cómo siguen las vidas de Max, Duke y todos sus amigos. ¿Volverá Campi a hacer la voz del peludo amigo?

El 18 de julio llegará el turno de otra gran rem,ake: El Rey León (The Lion King), realizada totalmente por animación computada. Hasta ahora, el avance luce espectacular.

El 15 de agosto marcará el regreso de los Angry Birds, una de las más exitosas adaptaciones de videogames al cine, con otra divertida historia de su lucha contra los cerdos.

Y si el 2019 marca el regreso de los LEGO, ¿por qué no iniciar a los Playmobil en este negocio? Playmobil, la película (Playmobil, the Movie) llegará el 5 de septiembre para todos esos fanáticos que la esperan hace décadas, y para los otros también.

El 14 de noviembre, y tras la pista de los Angry Birds, otro personaje abandonará el mundo del videojuego para incursionar en la gran pantalla: Sonic the Hedgehoc, el clásico de SEGA estrenará su primera película.

El año cerrara con una refrescante brisa, con el estreno de Frozen 2, una secuela casi tan esperada como Toy Story, que en su momento causó una gran sensación y hasta tuvo la primera versión “sing along” para cantar a todo trapo en los cines. ¿Repetirá el suceso? ¿Volverá Tini Stoessel a entonar “Libre Soy”?