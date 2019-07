A Juan Acosta lo detuvo la policía mientras daba una nota en vivo

Mientras manejaba, el actor estaba brindando una entrevista radial por teléfono y los agentes de tránsito lo pararon para hacerle el control.

Juan Acosta fue detenido por agentes de tránsito mientras hablaba por teléfono en el marco de una entrevista radial.

El actor estaba saliendo en vivo y no cortó la comunicación, por lo que se escuchó todo el diálogo que mantuvo con la policía.

“Tenés las luces apagadas”, le dijo el oficial de tránsito. “Uh, sí, lo primero que hago siempre es prender las luces. Pero cuando cargué nafta las tuve que apagar”, contestó, excusándose.

Los conductores del programa Todo No Se Puede tampoco cortaron el diálogo y se siguió escuchando el operativo. En ese momento, los agentes le pidieron la verificación técnica vehicular, trámite que Costa no tenía. “No la tengo pero no se sé si no fui, eh…”, respondió dudoso.

Segundos después, el humorista retomó la entrevista y explicó, con humor, lo que le había pasado. “Me paró la policía, no puedo hablar por teléfono en la ruita. Le dije me estaban haciendo una nota. Por atenderlos me paró la policia”, explicó.

“¿Y cómo terminó todo”?, repreguntaron los conductores. “Me dice: ‘no tenes la VTV y venías con las luces apagadas. Peor me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar. Sin que me pida nada, le di dos mangos para el café. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta”, cerró.