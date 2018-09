A preparar el bolsillo: se esperan nuevas subas en los combustibles

Así lo reveló un informe de mercado de combustibles que sostiene que los precios en Argentina siguen relegados.

Cada vez es más caro llenar un tanque

Un informe sobre el mercado de combustibles reveló que los precios siguen relegados en la Argentina, se venden más los productos económicos y la estatal YPF pierde mercado ante sus competidores. Sin embargo, la facturación por ventas de naftas creció $ 4.660 millones en solo dos meses.

El reporte elaborado por Economic Trends para la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) aseguró que los precios “no alcanzan valores de equilibrio”, a pesar de los sucesivos incrementos en los surtidores.

Según el informe, la nafta Premium se encareció 87% desde agosto de 2017, mientras que el Gasoil Grado 3 trepó 81% en ese mismo período.

El Índice de Precios al Consumidor nacional (IPCn) se incrementó 34% de agosto de 2017 a agosto de 2018, lo que significa que el precio promedio del gasoil fue 28,9% más alto que la inflación. La Premium estuvo 29,7 puntos porcentuales por encima.

En el ranking regional, la Argentina ocupa el 8° puesto, pero supo estar tercera. Con el litro de nafta a u$s 0,95, el país fue superado por Paraguay (u$s 1,06), México (u$s 1,09), Perú (u$s 1,11), el Brasil (u$s 1,13), Chile (u$s 1,31) y Uruguay (u$s 1,66).

Surtidores ypf

“Tomando como referencia las relaciones de precios registradas en marzo en Argentina en comparación con los precios en Brasil, Chile y Uruguay, el atraso actual de precios en las naftas se ubicaría entre 18.9% y 29.3%”, enfatizó el análisis al que accedió ámbito.com.

Operadores estacioneros estimaron que la suba en la Ciudad de Buenos Aires debería rondar entre 10% y 12%.