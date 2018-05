A Zulma Lobato también le llegó el tarifazo: “No voy a poder pagar el alquiler”

La mediática se sumó a un reclamo de vecinos por la suba de tarifas y manifestó su preocupación.



La suba de los servicios como el gas y la luz afectan directamente la economía de millones de argentinos, y Zulma Lobato no es la excepción. La mediática se sumó a un reclamo de vecinos por esta situación y manifestó su preocupación.

“No puedo más. Me vino 1500 de gas y 1500 de luz. Me está matando. Estoy pagando 6500 de alquiler, ya no puedo más. Encima estoy prohibida en todos los canales. No me dejan hablar en ningún canal, porque todos tiran a favor de este gobierno. Estoy mal porque no llego a fin de mes. Ayer fui al supermercado y gasté mil pesos para mí y la perrita, y no compré nada. No sé hasta cuando voy a poder pagar el alquiler, porque cada vez me piden un poco más”, expresó en Radio La Plata.