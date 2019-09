Abel Ayala y la búsqueda de su padre: “No me quiero morir sin saber algo”

El actor no conoce a su padre biológico. En una entrevista, habló con sinceridad de la búsqueda que hizo.

Abel Ayala.

Abel Ayala tiene una fuerte historia de vida, que incluyó vivir en la calle y en hogares hasta encontró su camino en la actuación. Uno de los aspectos más duros de su vida es que nunca conoció a su padre biológico.

En una entrevista en Cortá por Lozano, relató la búsqueda de su padre: “De grande me empecé a ocupar de buscar esa parte. Hasta hace muy poquito estuve buscando. Empecé a buscar porque necesito saber cómo llego. Creo que es importante para construir la identidad de cualquier persona”.

Al final de lo contado sobre la gran ausencia que caracterizó su vida desde pequeño, emocionó con algunas afirmaciones: “Empecé a buscar y sabía que me iba a encontrar con cosas que no me iban a gustar. De hecho, me pasó. Pero por lo menos busqué y me saqué las ganas. No encontré nada igual. Ya no quiero buscar más. No me quiero morir sin saber algo. Algo quiero saber”.