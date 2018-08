Aberrante: Gerardo Romano relató el episodio de acoso sexual que sufrió en su niñez

El actor, que se luce en su papel de “El Marginal 2”, habló con detalles de un hecho que vivió en carne propia arriba de un colectivo.

Gerardo Romano, víctima de acoso sexual

En pleno éxito de “El Marginal 2” donde interpreta a Antín, director del penitenciario San Onofre, Gerardo Romano realizó una fuerte confesión sobre su adolescencia y el episodio de acoso sexual que sufrió arriba de un colectivo: “Se me paralizó el corazón, estaba aterrado, llorando con pánico”, relató el actor.

“Fue en un bondi, un veterano me empezó a hablar y me empezó a manotear la japi, yo era muy chiquito, el colectivo – en ese entonces trolebús- venía vacío, tenía 13, 14 años. Me agarró una desesperación”, comenzó a relatar Romano sobre el aberrante hecho. “Le dije ‘permiso’ bruscamente. Corrió la pierna, me dejó pasar, toqué el timbre para que parara, bajé y bajó, subí, él subió, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, me largué, quedó él arriba y yo abajo. Llegué a mi casa y me puse a llorar todo el camino y cuando me abrió mi vieja no le pude contar nada”, agregó.