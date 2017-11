“Abrió los ojos y me pidió un libro”: Cómo está hoy la chica que se cayó del tren tras un robo

La mamá de Brenda Bigiatti contó cómo se recupera su hija tras el accidente que casi le cuesta la vida.



La joven estudiante de medicina que cayó del tren tras un robo despertó y evoluciona favorablemente. Así lo dijo su mamá, Elizabeth Buitron quien no se movió ni un segundo de al lado de su hija.

“Se recupera bien con la ayuda de Dios” y confirmó que “ya salió del estado crítico” con el que ingresó el pasado 3 de noviembre, aunque aseguró que en las próximas horas deberá ser operada nuevamente de la columna.”Estamos esperando que se siga recuperando así”, dijo la mujer, quien agregó que “lo peor ya pasó. Sabemos que la recuperación es lenta, pero por suerte Brenda ya está despierta y me pide cosas, lo que es un buen síntoma”.

Elizabeth contó que su hija le pidió un libro apenas despertó. “Ella ama la lectura, es una muy buena señal”, agregó.

“Yo estoy ahora con mi hija que me necesita en todo momento. Yo no me voy de acá hasta que se vaya conmigo. Sí este hombre está detenido, mejor. Pero que la justicia haga lo que tenga que hacer con él”, finalizó la mujer.