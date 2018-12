Actrices Argentinas denunciaría este martes a un violador

A las 19 en el Multiteatro y apoyada por sus famosas colegas, una actriz daría nombre propio de un abusador sexual; Según Rial es un actor importante que habría sido responsable de la violación a una colega

Colectivo de Mujeres anunció una acción trascendente: hoy revelarían el nombre de un abusador.

El colectivo Actrices Argentinas convocó a una inesperada conferencia de prensa para hoy a las 19 horas en el Multiteatro para realizar una denuncia por abuso sexual. Ayer el conductor de Intrusos en el Espectáculo (América), Jorge Rial, adelantó que el tema es mucho más grave de lo que se anuncia en el comunicado, porque se trataría de una violación que tiene como protagonista a un conocido actor.

“Actrices Argentinas realizará una conferencia de prensa el próximo martes 11 de diciembre a las 19 hs en el Multiteatro para acompañar las denuncias de compañeras de nuestra colectiva que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral. Esta acción está enmarcada en la lucha que venimos dando como mujeres y actrices”, se informó ayer en un comunicado anunciando el evento de esta tarde.

Este medio se comunicó con la organización que tomó forma a partir de la lucha por la votación a favor de la Ley de Aborto. Aunque el Senado no aprobó la ley, la lucha del colectivo continuó sumando objetivos.

Hoy es el segundo paso importante que da este colectivo de actrices argentinas en defensa de sus derechos y en contra de la “violencia de género”. El colectivo seguirá los mismo pasos que el “Mee Too” de Holywood que le costó la carrera a un pez gordo de la industria: el productor estrella Harvey Weinstein, hoy a un paso del juicio oral en Estados Unidos. Una lucha que se inició en Hollywood y se replicó en todo el mundo, y ahora llega también a la Argentina.

Entre las actrices que confirmaron su presencia para el acto de hoy figuran: Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Andrea Pietra, Belén Chavane, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini y Silvina Acosta, entre otras.

Adrián Pallares, panelista de Intrusos, aseguró: “Una actriz va a dar un nombre propio. Es un trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, asesoradas por un abogado para que no quede en una denuncia mediática y la contraparte no las denuncie por calumnias e injurias. Es una denuncia contundente. Va a hablar de algo mucho más grave que un abuso, que es una violación”. Rial agregó que, el actor “es una figura fuerte y la actriz, que no es de las más famosas del ambiente, cuenta con el apoyo total de sus colegas”.