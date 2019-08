Acusan de plagio a Cris Morena, Leandro Calderone y Axel Kuschevatzky por la ficción Aliados

El escritor Ramiro Simón sostiene que la ficción de Telefe es una copia exacta de una obra de él llamada NN.

Cris Morena.

Cris Morena, Leandro Calderone y Axel Kuschevatzky fueron acusados por plagio por la ficción Aliados.

El escritor Ramiro Simón aseguró que la historia la escribió él en 2007 y que le robaron l idea luego de tener una charla con Kuschevatzky en 2011. “Me lo crucé en la calle y me dijo ‘llevame el guión a Telefe’ y yo lo dejé ahí en la entrada. A partir de ahí no tuve más noticias hasta que lo vi en Internet y me di cuenta de que me habían robado la obra. La denuncia penal es por plagio y estafa”, reveló en Intrusos.

Aliados salió al aire en junio de 2013 y fue presentada como una ficción inspirada en el recuerdo de Romina Yan. Según Simón, en todo este tiempo, Cris Morena solamente preguntó a través de sus abogados por qué había iniciado tan tarde la denuncia.

Además contó que no pudieron llegar a un acuerdo en la mediación. “Yo no quiero arreglar, yo quiero justicia, que se reconozca mi nombre y cobrar lo que corresponde”, pidió el escritor.

“Como dijo la perito María Teresa Forero, es plagio burdo porque no es que hay uno o dos puntos. La pericia tiene 55 hojas y es un libro aparte de cómo plagiar”, afirmó.