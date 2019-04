Acusan de publicar una “fake news” a la Casa Blanca por un tuit agresivo contra los inmigrantes

Desde la Casa de Gobierno de los Estados Unidos publicaron unas fotos con menores traspasando supuestas fronteras. No era lo que parecía y más de un usuario dio la voz de alerta.



La Casa Blanca liderada por Donald Trump sigue dando sorpresas. La más reciente es un mensaje de Twitter publicado este miércoles en el que el edificio se volvió un ser vivo para decir que “los liberales críticos” no ven “cómo funcionan las viejas vallas” de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Los liberales críticos aseguran que no es necesario reemplazar las vallas que existen en nuestra frontera del sur. Quizás no han visto cómo funcionan las viejas secciones”, expresó el autor del tuit publicado este miércoles a las 11.45 hora de Washington D. C., la capital estadounidense.

Además de la xenofobia evidente, el mensaje caló hondo en algunos usuarios de Twitter que llamaron a la atención al autor (o autora) del mensaje porque las imágenes de una supuesta familia cruzando la frontera con facilidad habrían sido capturadas lejos de la frontera.

Tampoco faltaron las críticas hacia el lenguaje utilizado (por el término “liberales” en particular) o la elección de las fotos y mensaje viniendo de una cuenta de Twitter que debería ser institucional y no política.

“¿Cuándo se convirtió la Casa Blanca en una página de memes?”, quiso saber un usuario, a lo que otro contestó: “a finales de enero de 2017” en referencia a la fecha de toma de poder de Trump.

A pesar de las críticas recibidas, Trump sigue firme en su determinación de construir un muro en la frontera con México con el pretexto de que la división actual no es suficiente para detener la inmigración ilegal y la posible llegada de terroristas y delincuentes de otras nacionalidades.

“Se ven muy peligrosos, el fotógrafo debe haber estado aterrorizado del que llevaba la mochila infantil”, comentó un usuario, a lo que otro retrucó “se ven caros”, en referencia a los supuestos beneficios que los migrantes obtienen al llegar al país.