Adrián Suar: “Macri aprueba con lo justo, le pondría un 6 a su gestión”

Adrián Suar habló de política en la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, donde ganó el Oro por El Host

“Son momentos difíciles, todos conocemos amigos, personas que no la pasan bien. La historia de la Argentina, lo económico tiene un lugar central en la dinámica de la familia argentina entonces cuando eso no funcionan bien el resto ocupa, lamentablemente, menos lugar. Pero es así acá y en el mundo entero”, reflexionó en una nota a los medios.

Al ser consultado sobre qué puntaje le da al gobierno de Mauricio Macri, Suar eligió un 6. “Es difícil cuando a la economía no le va bien es difícil. Aprueba con lo justo porque en algunas cosas para mí hicieron muy buenas cosas y en otras no. Lo institucional me parece que está bien”, comentó.

“Yo soy fanático de Argentina, nunca tuve un partido político, nunca fui de ponerme la camiseta porque soy más fanático de la gente. Cuando las cosas se han hecho bien en otro gobierno hay que decirlo, y cuando se han hecho mal también hay que decirlo”, agregó.

Sobre Mirtha Legrand y su polémica por haber dicho que invitaría a Alberto Fernández y luego desdecirse, Suar opinó: “Me gustaría que Alberto esté en la mesa de Mirtha. Yo creo que sí, ¿por qué no va a estar? Tendría que estar, ¿cómo no va estar? No va más esto de quién está y quién no”.

“Hace muchos años que produzco y en mi caso, los que tienen que estar, los actores, de un lado o del otro, están. En ese sentido, tenemos que salir de esa zona, no va más. No va más la grieta. Porque en definitiva con la grieta se benefician algunos, y la que la pasa mal es la gente”, definió, y luego dijo su expectativa en caso de que gane Alberto Fernández es que “la Argentina pueda crecer y le vaya bien”.