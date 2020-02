Adriana Salgueiro reveló que tiene cáncer de piel

La reconocida artista se sinceró al hablar de su salud. “Yo me mataba con el sol”, reconoció.

Adriana Salgueiro habló de su problema y pidió que no digan que está enferma.

Adriana Salgueiro dejó a todos con la boca abierta con una revelación sobre su salud. Contó que tiene cáncer de piel y causó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, pidió que no dijeran que se encuentra enferma, ya que se siente divina.

En el programa Confrontados, la estrella del mundo del espectáculo solicitó que no comparen su problema con el de Antonio Gasalla. “Es una cosa muy delicada comparar su salud con la mía, porque son grados diferentes. Yo tengo epiteliomas, que en mi caso es mínimo…”, expresó.

A Adriana, la palabra “cáncer” le provocó mucho miedo. Aseguró que varios admiradores pensaron en organizar una cadena de oración, pero ella se negó: “Estoy perfecta”. Sin embargo, sabe que tiene que cuidarse bastante de por vida.

“Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda…”, comentó.

Salgueiro dijo que ya lleva 20 años sin tomar sol ni estar en camas solares. Comprendió que sus epiteliomas -tumores malignos que se forman en el tejido- son producto de un abuso descomunal a la exposición de los rayos UV.