Adriana Salgueiro, sobre Sergio Velasco Ferrero: “Pasó algo terrible”

La actriz contó que denunció a quien fuera su pareja en la Justicia y que logró salvarse gracias al accionar de su abogado.

Adriana Salgueiro reveló una dura parte de su historia de vida que involucra al artista Sergio Velasco Ferrero.

“Pasó algo terrible. Él hizo algo increíble, patético. No me pegó, fue algo peor. No quiero contar detalles, porque nunca lo hice. Pero fue una época en la que yo tuve custodia. Fue horrible”, comentó.

Al ser consultada por La Nación sobre la relación entre ese vínculo y el éxito profesional de ambos, la actriz contó que “a nivel profesional fue un aprendizaje total”. “Yo era la secretaria de un programa y aprendí un montonazo, pero fue una época que a nivel personal prefiero borrarla. Por fuera era todo divino y lo que pasaba puertas adentro era otra cosa”, aseguró.

La artistas dijo que ese momento no la traumó pero que le queda como un mal recuerdo. “Yo no fui a la prensa para que todos opinaran. Fui a la Justicia e hice todo lo que la Justicia me pidió que hiciera y nadie se enteró”, reveló.

“No fue fácil. Tuve un abogado muy importante, muy heavy, hicimos las cosas bien y por eso no me mató. No sólo sobreviví sino que también me fortalecí. Yo era muy joven. Eso sí, negadora”, reflexionó.

Los motivos por los que no quiere ahondar en detalles tienen que ver con “traer al presente una cosa muy desagradable”. “No tengo ganas de estar en la boca de la gente por eso. No me hace bien y no creo que ayude a las mujeres. No me embanderaría y sí me daría vergüenza”, cerró.