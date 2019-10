Ailén Bechara, sobre la maternidad: “Enloquecí, estaba perdida”

La modelo contó que no la pasó nada bien en sus primeros meses tras dar a luz.

Hace un año, Ailén Bechara (29) dio a luz a su primer hijo, Francisco, y lejos de idealizar la maternidad, confesó que fue una etapa difícil de transitar.

El embarazo llegó en un momento de plenitud de su carrera y la ansiedad le jugó una mala pasada, ya que tenía muchas dudas sobre cómo iba a poder reinsertarse en el medio.

“Hay mujeres que son madres y no les pasa nada, a mí me pasó de todo: me encontraba colapsada, perdida con mi vida… Son crisis”, comentó. Y agregó: “Al principio enloquecí… Yo estaba loca, y después todo se acomodó. Durante el embarazo estaba sensible, pero cuando nació Fran (Francisco, su hijo) los hormonazos fueron peores”.

“Mi mamá me decía, Ailén, calmate, todo se va a acomodar y yo estaba loca por todo el proceso del embarazo, todo. Estaba sensible y me tuve que poner una coraza y a trabajar”, agregó. Luego aclaró: “No es por el bebé, lo amo. Sino con lo que le pasa a una como mujer”.