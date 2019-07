Alberto Fernández: “El enviado del FMI me dijo que Macri se comprometió a hacer la reforma laboral y previsional”

“Conmigo no cuenten; si quieren un presidente ajustador no me voten a mí, vótenlo a Macri”, enfatizó.

Alberto Fernández en Hurlingham

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió que si gana Mauricio Macri se viene “una reforma laboral y previsional” a pedido del FMI y enfatizó que “si quieren un presidente ajustador, vótenlo a Macri”.

“Yo le quiero decir a todos los argentinos que tengan presente, porque me lo ha dicho el enviado del Fondo, que el Gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma laboral y una nueva reforma previsional después de las elecciones”, en caso de triunfar Macri.

Alberto aseguró junto al intendente de Hurlingham Juan Zabaleta: “Conmigo no cuenten; si quieren un presidente ajustador no me voten a mí, vótenlo a Macri”.

El acto central se llevó a cabo en el club Arroyito de la localidad de William Morris, con la presencia de militantes y vecinos de la zona que soportaron la llovizna que comenzó minutos antes de la llegada del precandidato y se convirtió en lluvia torrencial sobre el final

“No voy a decirles yo lo que les pasa porque ustedes lo saben bien; vamos a cambiar resignación por esperanza y entender que el único ordenador de la sociedad es el trabajo”, dijo Zabaleta, y remarcó “los derechos no se negocian”.