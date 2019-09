Alberto Fernández: “Los primeros años van a ser difíciles, pero esta vez quien gobierna no va a ir contra la gente”

Tras su gira por Europa, el candidato a presidente por el Frente de Todos se refirió al escenario posterior al 10 de diciembre y a sus últimos diálogos con Macri.

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández reconoció que los primeros años de gobierno van a ser difíciles: “Vamos a recibir una economía muy diezmada, muy destruida y un escenario internacional poco fácil, pero esta vez la gente tiene que tener la tranquilidad de que quien gobierne no va ir contra ellos sino que les va a pedir que lo acompañen. Estoy seguro que vamos a poder ir contra el hambre, que vamos a mejor la calidad institucional, el salario, devolverles el trabajo a quienes lo han perdido”.

“Tenemos que para la pelota por 180 días para recomponer salarios sin que signifique un aumento de la inflación”, declaró en referencia a una armonía con el campo y la industria y advirtió: “Estamos acostumbrados a un gobierno que se resignó a una economía achicada y nosotros queremos una economía donde el consumo vuelva a asomar porque va a aumentar la producción y el empleo”.

“No hay posibilidad de que me convenzan en cambiar la Constitución”, aseguró en declaraciones televisivas y recordó: “El gobierno de Néstor, que fue muy virtuoso, lo hicimos con esta Constitución”.

“Estoy terminando con los símbolos de la grieta”, indicó y reveló: “Macri me escribe y yo le contesto todas las veces que me escribe”. Y agregó: “Yo hablo con todos porque la política es ponernos de acuerdo”.

Luego afirmó que como presidente lo llamaría a Macri y evaluó la situación del actual mandatario y la suya: “Su poder se ha enflaquecido y yo no tengo más que la condición de candidato”.

También aseguró que no le consultaron sobre el control de cambios y el “reperfilamiento”, pero que hablaron sobre el tema: “Le dije al Presidente si no le habían prestado atención el mercado cambiario y al bancario, me parecía necesaria tomar una decisión para frenar la fuga de los depósitos. Le sugería un feriado bancario, el creyó que no era necesario, para mi desgracia en esos dos días se fugaron 3 mil millones de dolares”.

“Cuando hablamos en privado todos decimos qué mal anda la Justicia. Todos sabemos que la Justicia federal cambia según el poder de turno”, denunció y advirtió que “en América latina hay tres casos insoportables en materia de derecho, el de Cristina en Argentina, el de Lula en Brasil y el de Correa en Ecuador”.