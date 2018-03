Alejandro Fiore reveló la verdad detrás del Martín Fierro de “Los Simuladores”

En 2002, la recordada tira se llevó el galardón de Oro y se armó una polémica en torno a quién se quedó con el premio.



Alejandro Fiore contó toda la verdad detrás del escándalo por el paradero del Martín Fierro de Oro que en 2002 ganó Los Simuladores, la tira que protagonizaba junto a Martín Seefeld, Diego Peretti y Federico D’Elía.

“¿Qué pasó con el Martín Fierro de la polémica?”, le preguntó Tomás Dente durante una entrevista en Vino para vos. Al respecto, Fiore recordó: “Cuando lo ganamos, los chicos me lo dan a mí y me lo llevo. Al otro día me llama María Laura Anselmi, que era la jefa de prensa de Telefe, y me dice ‘¿lo puedo mandar a Claudio (Villarruel) que va a hacer una nota en la revista Noticias?’. Le digo bueno, vengan a buscarlo. Vino y me dice ‘te lo devuelvo la semana que viene’“.

Según reveló el actor, pasaron quince años hasta que se volvió a encontrar con Villarruel en una nota. Si bien Fiore había terminado en buenos términos con el canal, cuando se cruzó al productor no pudo evitar preguntarle por el premio.

“Diego Korol me dice ‘¿se conocen?’, y le digo sí, me debe hace 15 años el Martín Fierro de Oro. Me dice ‘ah, bueno, me voy a fijar si lo tengo’, y le digo ‘estaría bueno que lo devuelvas’. Me dijo ‘sí, mañana te lo devuelvo’”.

Pasados los cuatro días, Villarruel aún no le había devuelto el MF y fue ahí cuando comenzaron las gastadas por radio en el programa de Korol: “Pasa un año de esto y (Villarruel) tenía dos, uno que era mejor Producción y el de Oro, y me devuelve uno. Y me llama mi mamá y me dice trajeron un Martín Fierro y yo dije ah, bueno, bárbaro”, recordó Fiore.

“Fui a lo de mi vieja 20 veces y nunca le pregunté dónde estaba ni nada, pensé que me había devuelto el de Oro, y era el otro. Lo vuelvo a llamar y me dice sí, te lo mando. Mi vieja me llamó y me dijo sí, lo trajeron, pero yo la verdad que estuve 15 años sin llamarlo para pedírselo”, indicó el actor de “Los Simuladores”, quien aclaró que el ida y vuelta fue un año antes de que D’Elía se lo reclamara nuevamente: “La historia es que finalmente lo devolvió, pero que tardó unos añitos”.