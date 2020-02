Alexis Mac Allister ninguneó a Boca: “Me estoy yendo a la Premier League”

Antes de viajar a Inglaterra, el volante le bajó el precio al club de la Ribera.

Después de muchas idas y vueltas, Alexis Mac Allister fue vendido de Boca al Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa.

Blanco de críticas por su decisión, el volante respondió con un comentario que no cae para nada bien en muchos fanáticos del “xeneize”. “Boca es un club muy grande y lo quiero muchísimo pero hay que tomar dimensión de que me estoy yendo a la Premier League. Creo que hoy es la mejor decisión y no me arrepiento”, aseguró en 90 minutos de fútbol.

Sobre su presente, agregó: “Tengo un poco de ansiedad, felicidad por el Preolímpico, de ir a la mejor liga del mundo, y un poco de ese sabor amargo que significa irse de Boca. Lo hago porque sé que es un paso muy importante en mi carrera futbolística”.

También habló del dinero que sacrificó cuando llegó a Boca: “Vine a Boca a ganar menos de un tercio de los dos millones de dólares que me ofrecían en Rusia. Yo estaba preparado para la competencia en Boca. También influye que Russo no se haya comunicado conmigo para decirme que era importante. Creo que he estado a la altura de Boca en estos seis meses”.