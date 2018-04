Amazon Internacional: ¿cómo comprar desde la Argentina?

Amazon presentó lo que ellos llamaron “Compras internacionales”. Esa nueva característica permitirá que se puedan realizar compras en la plataforma incluso en los países donde no tiene presencia local.



A través de las aplicaciones de iOS y Android, los usuarios podrán comprar productos que estén a la venta en Estados Unidos. Según informó Reuters los usuarios podrán comprar los productos directamente en la moneda local.

Cuando el usuario realice la compra Amazon le informará no solo el precio y el costo de envío, sino también las estimaciones de los derechos de importación que varían entre país y país.

Hay un detalle: dependiendo del valor de compra del producto, por los derechos de importación, el precio puede llegar a duplicarse.

Para realizar compras desde la Argentina

Para poder comprar el usuario tenés que contar con una clave Fiscal de Nivel 3

El producto no puede superar los US$1.000

No puede superar los 50kg

El pedido no puede tener más de 3 productos similares