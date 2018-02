Ana Rosenfeld explicó por qué no representará a Juan Darthés en las nuevas denuncias

La abogada contó que fue ella quien le recomendó al actor que contratara a Fernando Burlando. “Delegué esto en él porque creo que es la persona indicada para llevar la defensa de Juan”.

Luego de que aparecieran otras dos nuevas acusaciones contra el actor Juan Darthés, el protagonista de Simona, tomó la la decisión de iniciarle acciones legales tanto a Anita Coacci como a Natalia Juncos a través de Fernando Burlando. De esta manera, Ana Rosenfeld, sólo seguirá representando al galán en la causa que, en noviembre pasado, llevaron a la Justicia contra Calu Rivero.

La bogada había sido cuestionada por Marcela Tauro, panelista del programa Intrusos, quien opinó que es una equivocación que una mujer se haya hecho cargo de representar al actor frente a la Justicia. Rápidamente, Rosenfeld le envió un mensaje a Marina Calabró explicando sus razones de porqué se corre del eje de las nuevas denuncias. “Yo propuse a Fernando Burlando”, aseguró.

“Fernando Burlando está incorporado al equipo de abogados por sugerencia mía. Esas cuestiones yo no las puedo defender ni atacar. Yo no puedo opinar de algo que pasó hace muchos años, por eso como mujer en esas cuestiones di un paso al costado hasta que sea la justicia penal la que interrogue e investigue qué pasó, y por eso propuse a Burlando”, explicó en diálogo con Radio Nacional.

Rosenfeld consideró que “Burlando es la persona indicada para llevar la defensa de Juan” y que después habrá “que ver si hay algún tipo de acción civil”.

Fernando Burlando.



“Estamos frente a una cuestión que pasó hace 20 años. Dicen que no hay testigos, simplemente son cosas que ellas vivieron y que no contaron en ese momento. No hay causa en esta cuestión porque lo de ellas es mediático, pero sí hay una acción penal porque lo están injuriando. Va a cambiar la situación cuando estas chicas en lugar de estar siendo entrevistadas mediáticamente, sean entrevistadas por un juez. Yo primero voy a la justicia y después voy a los medios. En principio la denuncia la tenés que hacer. Fundamentalmente, no podes ir a un programa de televisión e instalar un tema”, indicó.

La abogada se vio obligada a explicar porqué considera que la denuncia de Rivero ocasionó daños y perjuicios a Darthés, que volvió luego del escándalo como protagonista adulto de uno de los programas más exitosos de la pantalla chica. “Más allá de que está protagonizando Simona, muchas veces la gente opina y han hecho de la figura de Juan una figura que está siendo linchada mediáticamente diciendo: ¿Cómo puede ser que un hombre que fue denunciado por Calu Rivero siga en televisión?”, aseguró.

Anita Coacci relató que el actor la beso por la fuerza y la obligó a tocarle sus genitales.



“Estoy absolutamente convencida de que si estas chicas vivieron algo así lo digan ante un juez, y que sea él quien diga si verdaderamente pasó o están injuriando o calumniando. Yo le creo a todo el mundo salvo que sea un juez el que diga lo contrario”, expresó.

Luego, para paliar la ola de críticas que despertó su decisión de representar a Darthés, aseguró: “El empoderamiento de la mujer es algo que yo aplaudo. Una cosa es una movilización genérica y otra es cuando señalás a una persona sin pruebas”.