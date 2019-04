Analía Cubino, candidata a intendente

La Secretaria de Promoción Social del Ejecutivo local fue presentada formalmente como candidata a Intendente del Municipio de Río Grande. Cubino, acompañada por Gustavo Melella y todo su gabinete, aseguró que “nuestra campaña será la gestión porque es ahí donde hacemos todos los días nuestro trabajo”. El mandatario riograndense aseveró que “Cubino es parte de un proyecto, es parte de un equipo, tiene convicciones y tiene compromiso por los demás”.

La actual secretaria de Promoción Social del Municipio local, Analía Cubino, fue presentada formalmente como candidata a intendente de la ciudad por FORJA, buscando así convertirse en la continuidad de la gestión de Gustavo Melella.

La presentación, que ya había sido pospuesta dos veces, se llevó a cabo en el Club Sportivo, que incluso una hora antes del inicio ya había colmado su capacidad al punto que no pudo proyectarse el video con el plan de gestión de Cubino por falta de espacio.

La candidata de FORJA llegó acompañada por Melella y por los funcionarios del gabinete municipal. El propio mandatario comunal aseguró que “hay muchas ganas, mucha emoción, mucha fuerza en la gente, y creo que Analía es la mejor candidata que podíamos tener”.

“Queremos seguir esta continuidad del Municipio, es la candidata de la gestión, es la candidata de la ciudad. Entonces, realmente lo que se ha dado es muy emotivo”, se sinceró y, a su vez, planteó que “ha sido muy emotiva la presencia de los papás, de su familia, de sus compañeros y compañeras, de tantas organizaciones sindicales, tantos referentes peronistas, radicales, del campo nacional y popular”.

Además, precisó que “Cubino es parte de un proyecto, es parte de un equipo, tiene convicciones, tiene compromiso por los demás, es capaz, es transparente, es una gran mujer, una gran persona, y eso es fundamental”.

“El Municipio tiene grandes equipos, pero sobre todo mujeres y hombres que son capaces de llevar adelante cualquier propuesta de gobierno. No solamente en nuestro partido, en muchos partidos, porque uno tiene que tener una mirada muy amplia de las mejores personas”, recalcó.

Finalmente, Gustavo Melella aseguró que “si hay buena gente, si son transparentes, son capaces y son idóneos para un lugar, tienen que estar. Lo hemos hecho siempre en el Municipio, donde tenemos gente que es de nuestro partido y gente que no, pero tienen ganas, tienen corazón, tienen honestidad, tienen capacidad y esos se van a sumar”.

Continuidad

Por su parte, Analía Cubino manifestó que “iremos con propuestas a todas partes, contando nuestro plan de gobierno vinculado a los objetivos del Centenario de la Ciudad, que no es una marca sino algo que este equipo viene trabajando desde el 2015 por iniciativa del intendente Gustavo Melella en conjunto con los vecinos”.

“Tenemos un plan de trabajo porque Melella y todo su equipo diseñaron una plan para Río Grande desde el 2011 al 2030, no solo en cuanto a la gente que sigue llegando a vivir a la ciudad, sino en lo que respecta al desarrollo integral de esta ciudad que es una ciudad de trabajo desde sus orígenes”, recalcó.

También, se refirió a los días que se vienen conjugando campaña y gestión municipal desde el área de Promoción Social: “Nuestra campaña será la gestión porque es ahí donde hacemos todos los días nuestro trabajo, es ahí donde mostramos la acción y la planificación del trabajo”.

“Nuestra política y nuestra impronta es tener a la persona, a los ciudadanos, en el centro de la escena. Esa es nuestra impronta, seguir sosteniendo como premisa y por sobre todas las cosas la inclusión”; resaltó acerca de las características propias que espera imprimirle a la gestión en caso de resultar electa.

Para finalizar, Analía Cubino dijo que “hacia eso va dirigido todo lo que se hace, la obra pública, las políticas para el empleo, para la promoción del trabajo, nuestro posicionamiento político para la defensa de la soberanía. Todo eso lo vamos a seguir sosteniendo porque son los pilares de esta gestión”.

Fuente: http://www.surenio.com.ar/2019/04/analia-cubino-candidata-a-intendente