Andrés Calamaro reflexionó sobre la lírica: “Si el Indio Solari pide que no analicen sus textos, ¿qué le queda a los demás?”

A partir de una pregunta sobre el análisis que se suele hacer de sus canciones, el músico recordó a su amigo

En cada oportunidad que se le presenta, Andrés Calamaro tiene palabras cariñosas para el Indio Solari. Incluso, más allá del afecto, el Salmón ha reconocido su admiración hacia el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como artista. Una excelente relación que se remonta a fines de los ´70, cuando ambos recién arrancaban en el mundo del rock.

Esta vez, en medio de la presentación de su álbum Cargar la Suerte, el músico recordó a su amigo durante una entrevista que concedió a Vorterix. Mientras desarrollaba su visión acerca del particular análisis que se suele hacer sobre sus letras, Calamaro explicó: “Si el propio Indio Solari salió a pedir que no analicen en exceso sus textos, entonces qué queda para los demás”.

“Escuchamos mucha música en inglés, en portugués, o en cualquier otro idioma, y nos resulta muy cómodo escuchar una letra sin entender cada coma. ¿Verdad? Estamos hechos a esa forma de escuchar música, más sensual, más sensorial”, comentó.

Previamente, el cantante se había explayado sobre su forma de percibir un trabajo discográfico: “Si llego a casa y pongo un disco, voy a escuchar todo el conjunto de la música. O sea, no me va a distraer la letra de escuchar todo un disco, me parece injusto con los músicos”.

En este sentido, según la mayoría de las críticas, su último trabajo es una invitación a prestarle el oído tanto a la lírica como a la melodía. Tal como querría su autor.