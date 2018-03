Angustia y llanto en “la tumba”: así pasa los días Luis D’Elía en la cárcel

El líder piquetero aseguró que está “preso por kirchnerista” y lamentó su situación dentro del penal. “No hay espejos”, describió.

Luis D’Elía continúa alojado en la cárcel de Ezeiza desde el 7 de diciembre de 2017. Con el paso del tiempo, el líder piquetero adquirió una visión inesperada de la vida y se lo escuchó vulnerable en una entrevista radial.

“Hace cuatro meses que no me veo en un espejo. Acá en la cárcel no hay espejos. Esto es una tumba, cualquier cárcel es una tumba por más que sea prolijita”, expresó D’Elía. Y amplió: “De golpe te quedaste sin tus hijos, sin tu familia, sin tus compañeros, sin tu organización, sin tu militancia, sin tu vida”.

“Sentís que te robaron todo y más en el contexto nuestro en medio de una enorme arbitrariedad”, disparó el líder piquetero, que se siente víctima de “una enorme venganza oligárquica”.



“Estoy preso acá por kirchnerista, por haber bancado un proyecto 12 años que le trajo acumulación, avance a la clase trabajadora”, disparó.

“Tenemos que huir de la tentación de la violencia y sí, con mucha firmeza, millones, millones en las calles y ponerle límite a esto que sólo trae hambre y muerte. A esta película ya la vimos una y otra vez”, finalizó.