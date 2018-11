Arcando recibió al ultramaratonista Norman Aravena

El Presidente del Parlamento, vicegobernador Juan Carlos Arcando, recibió en su despacho al corredor de ultramaratón Norman Aravena. Participará en una competencia de 130 kilómetros que se llevará a cabo en la capital provincial. “Es muy importante el apoyo del Estado para nosotros los deportistas”, dijo Aravena.

En diálogo con Prensa Legislativa, contó que “hace un par de años que me dedico a esto, es el deporte que me gusta, lo llevo en la sangre. Vengo de correr en Mendoza una carrera de 58 kilómetros, con un desnivel de 3 mil metros de altura, realmente me fue muy buena, ya que obtuve el 1° puesto en mi categoría y el 4° en la general”.

En ese sentido, adelantó que “tengo la expectativa de correr los 130 kilómetros de la ultramaratón denominada UTMB, que se correrá en Ushuaia en abril próximo”. También explicó que en diciembre va a participar de una carrera de 50 kilómetros que también se desarrollará en la capital, que organiza Ushuaia Extremo.

En cuanto al entrenamiento diario para participar en este tipo de competencias, el maratonista dijo que “lo importante acá es la constancia, trato de salir a correr todos los días, siempre que el clima me lo permita, 15 ó 20 kilómetros diarios, en lugares montañosos”.

Respecto del constante apoyo del Vicegobernador al desarrollo de los deportistas fueguinos, Aravena lo calificó como “buenísimo, porque siempre está atento a los deportistas, ya que nos cuesta mucho participar de este tipo de eventos, para nosotros es muy importante”, concluyó.