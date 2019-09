Arde Córdoba y no precisamente por los incendios forestales

El paso reciente por la ciudad de Córdoba del candidato mejor posicionado a la presidencia, ha levantado la temperatura de todo el escenario político provincial.



Más allá de las declaraciones de rigor luego de su encuentro con el gobernador Schiaretti, a Alberto Fernández no le cayó muy bien el café compartido con el Gringo, en un reservado del Hotel Holiday Inn.

Conviene recordar aquí que a ambos les cuesta aún digerir aquellas lejanas jornadas de 2007 cuando Alberto apoyaba a Luis Juez en su intento por demostrar el fraude en la elección que lo privó de la gobernación y Juan se aferraba a unos números que de tan escasos y temerosos despertaban más dudas que certezas.

De allá hasta acá se abriría un camino jalonado de desencuentros.

Quizás en ese episodio del pasado se encuentre alguno de los elementos que explican la terquedad del gobernador.

El intercambio presencial del domingo y las llamadas telefónicas del lunes fueron en el mismo tono. Finalmente, no hubo humo blanco saliendo de la chimenea electoral.

Juan no cedió al pedido de Alberto para apoyar abiertamente su candidatura. Pero no sólo esta negativa se llevó el casi seguro presidente de su paso por Córdoba.

Apenas arribado a las tierras mediterráneas, declaró que él en lugar de Franco Saillen se bajaría de la lista de candidatos por la imputación que le cabe en la investigación que lleva adelante la justicia federal. Las repercusiones no se hicieron esperar.

Los principales periodistas locales comenzaron a reclamarle a Fernández que también le sugiriera lo mismo a su compañera de fórmula, quien tiene trece imputaciones y siete dictados de prisión preventiva en suspenso.

No faltaron quienes salieron a recordar también que en el país hay candidatos y funcionarios con múltiples causas y de variado orden en las propias filas del Frente de Todos. Francisco Caliva, recientemente reelecto como intendente de Tafí del Valle, Tucumán, condenado por atropellar y matar a un adolescente; Enrique Ayber, intendente de Corral Quemado, Catamarca, con dos denuncias por abuso sexual contra menores.

Arde la política cordobesa por ofertas, rechazos y declaraciones con consecuencias. No fue una buena cosecha la de Alberto en Córdoba, provincia a la que, según dijo vendrá varias veces más antes del 27 de Octubre.