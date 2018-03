Argentina vs. Italia: el insólito motivo por el que el árbitro tenía decidido no sacar ni una amarilla

Martin Atkinson dirigió el amistoso entre la Argentina e Italia, pero no sancionó a nadie con las tarjetas. Tras el encuentro, Manuel Lanzini reveló el por qué.

Argentina derrotó por 2 a 0 a Italia en Manchester en el marco de la gira de la Selección previa al Mundial de Rusia 2018, en un partido en el que no hubo tarjetas. Y tras el encuentro, Manuel Lanzini explicó el motivo.

De acuerdo con lo que reveló el autor del segundo gol de la albiceleste, el árbitro inglés Martin Atkinson le confesó que no amonestaba porque se trató de su último partido internacional.

“Hablé con el referí y me decía es el último partido que dirigía internacionalmente y no quiero sacar ni amarilla”, dijo el argentino ya distendido a pesar de los golpes que recibió.