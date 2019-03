Arrancó el Lollapalooza Argentina con innumerables propuestas

El Hipódromo de San Isidro es otra vez el marco perfecto para una edición del famoso festival. Serán tres días a pura música. Hoy con Rosalía, Jorge Drexler, Interpol, Post Malone, Twenty One Pilots y Steve Aoki, entre muchos más.

Telescopios, los primeros en subir al escenario

Llegó el gran día, en realidad, el primero de tres grandes días. A las 12 se abrieron las puertas del Lollapalooza Argentina 2019 para los miles de fans que, a lo largo de la jornada, podrán disfrutar de distintas propuestas en los cinco escenarios montados en el Hipódromo de San Isidro.

Los primeros en subir al escenario principal fueron los integrantes de Telescopios, y los de 1915 hicieron lo mismo pero en el escenario dos. A lo largo de las horas, el público podrá disfrutar también de artistas como Escalandrum, la banda de Pipi Piazzolla, nieto del recordado Astor, el rap de Wos (foto), Fever 333, desde los Estados Unidos con su propuesta que incluye rap, hardcore y punk, Portugal. The Man, Rosalía, Bring Me The Horizon, Jorge Drexler y Khea, entre muchos otros.

El plato fuerte arrancará (por horario y convocatoria) con Post Malone, una de las figuras del rap mundial, y seguiirá con los estadounidense de Interpol, con toda toda la energía de Twenty One Pilots y con Steve Aoki y su propuesta de música electrónica para terminar a pura fiesta.

Rosalía salió al escenario a las 17.45 y se llevó la atención de todos. Arrancó con “Pienso en tu mirá” y después de una hora cerró con “Malamente”. “Estoy muy feliz de estar en la Argentina. Vengo de Barcelona para mostrar la música bonita que hay allá”, expresó.

A las 18:45 fue el turno de Jorge Drexler, que cautivó a todos con su voz. Además de presentar algunos temas nuevos, deleitó con “Al otro lado del río” a capella, como en los Oscar, y se la dedicó a Médicos sin Fronteras.