¡Atención fanáticos! los superhéroes lanzan un streaming y competirán con Netflix

Apuntando a sus millones de seguidores, DC Universe abrirá una plataforma de películas, series y cómics con varias sorpresas

La gran guerra del streaming de contenidos audiovisuales todavía no estalló del todo. Pero las potencias ya están armándose para el venidero día D.

Además, de Netflix, YouTube, Flow, Facebook Watch, Amazon Prime, Disney y hasta el supermercado Wal-Mart, la industria de las plataformas de video también tendrá en pocos meses un ‘Salón de la Justicia’.

Es que DC, la superpoderosa compañía dueña de personajes como Superman, Batman y la Mujer Maravilla, hizo una exhibición este jueves de cómo será su propio servicio de streaming.

La plataforma se llamará DC Universe, tendrá el respaldo de Warner Bros, ya arrancó la pre-venta de suscripciones y la compañía dijo que abrirá su acceso para celulares, televisores y tablets entre septiembre y diciembre de este año en Estados Unidos.

Durante la Comic-Con de San Diego, DC anunció los contenidos que ofrecerá, el precio de las suscripciones y las características técnicas de la plataforma.

Lo que no tienen otras plataformas

Además de ser un servicio de streaming, DC Universe planea sumar clientes explotando algo que no tienen sus competidores del sector: los fans.

Para ello, les ofrecerá aparte de películas y series, una biblioteca con cómics de ahora y de siempre, que podrán consumirse conectados y también offline. “Queremos que la biblioteca de cómics de DC Universe combine el arte y la tecnología para mejorar la experiencia de los fanáticos”, dijo Dan DiDio, editor de DC Entertainment.

Entre los anuncios de la Comic-Con, uno de los detalles que llamó la atención es el precio. DC Universe tendrá en Estados Unidos un costo de suscripción de 8 dólares al mes. Pero la compañía ya está haciendo una oferta de 75 dólares por una suscripción anual.

Series originales

Una de las grandes novedades de lo que mostró DC en la Comic-Con es que produjo series originales que se distribuirán por DC Universe.

Son tres series con actores de carne y hueso. Titans mostrará el lado oscuro de superhéroes como Robin (el compañero de Batman), Raven, Starfire y Beast Boy.

Doom Patrol será la primera serie que incursione en el lado más bizarro de DC y Swamp Thing (La cosa del pantano) resucitará un clásico del terror que en casi medio siglo ya pasó por los comics, la TV y hasta una adaptación al cine por el maestro Wes Craven.

?También los suscriptores de DC Universe podrán ver algunas ficciones de TV icónicas, como La mujer maravilla con Lynda Carter).

Las exitosas series de DC de los últimos años (que fueron apuestas más efectivas que sus recientes incursiones al cine), como las del llamado “Arrowverse” (el universo que abarca a The Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of tomorrow), estarán disponibles para alquilar o comprar.