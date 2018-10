Atentos, gamers y religiosos: llegó la app Jesucristo Go

Se trata de una aplicación con la que la Iglesia busca aprovechar el envión que tuvo en todas las edades el Pokémon GO.

App Jesucristo Go

Tras el éxito de la aplicación Pokémon GO entre grandes y chicos, la Iglesia lanzó Follow JC GO!, mejor conocido como Jesucristo GO.

Publicado por la fundación religiosa Ramón Pané para la peregrinación a la JMJ 2019 en Panamá, funciona parecido al Pokémon GO, aunque en este caso no hay que conseguir pokémones sino reunir un grupo de evangelización (el eTeam) y cumplir misiones.

Sin embargo, la app presenta problemas de conexión y a veces se cuelga, quizás porque tuvo una fuerte demanda para la que no está preparada y los servidores están algo saturados.