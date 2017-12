Atilio Lepiante, el peón rural que pidió ayuda para poder visitar a su mamá enferma

Un peón rural se convirtió en un héroe por un gesto que, si bien tendría que ser cotidiano, actualmente es bastante llamativo. Se trata de Atilio Lepiante, de 48 años y analfabeto, que vive en Maquinchao, Río Negro. Este hombre pidió ayuda a la comunidad para atender a su mamá que se había quebrado la cadera. Y su actitud dejó a todos con la boca abierta.



“Necesitaba viajar a General Roca donde su madre estaba internada a la espera de una prótesis. Perico, como le dicen en le pueblo, se acercó hasta una FM local y le pidió al locutor que lo ayudara. ‘No sé leer ni escribir, me voy a tener que tomar taxis y en la ciudad es todo caro’”, contó en Twitter la periodista local María Fernanda Rossi.

Entonces, la radio “La voz del sur” organizó una colecta y Acción Social ayudó con los pasajes. La campaña duró unas dos horas y en total recaudaron 13.576 pesos. Con eso Atilio viajó. Varios días después, el hombre volvió, ya con su mamá operada y en Maquinchao con él, para recibir sus cuidados.

“¿Saben lo primero que hizo Atilio al volver al pueblo? Fue a la misma FM, esa donde se había hecho la colecta y le dijo al mismo locutor ‘cuidé mucho la plata porque no era mía, acá le devuelvo lo que me sobró’ y entregó 10.510 pesos. ‘Lo que usé no sé cuándo lo voy a poder devolver’, advirtió ante la mirada atónita del trabajador de radio”, continuó la periodista.

“Alguien más lo puede necesitar”, explicó Atilio mientras entregaba el dinero. Su mamá todavía necesita viajar a General Roca para controles y curaciones, pero Perico dijo que se las iban a arreglar “con mi sueldito y la pensión de la viejita”.

“Creo que sirve para reflexionar y tomar como ejemplos estas situaciones que la vida regala. Ahora deberemos ser responsables y pensar qué haremos con ese dinero que nos dejó”, indicó Sebastián Elías, director de FM “La voz del sur”, en su cuenta de Facebook. Fue quien tuvo contacto con Perico y presenció cómo sacó de su campera de cuero color negra la plata para devolvérsela, algo que definió como un “hermoso gesto de humildad y de honestidad”.