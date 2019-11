Autoconvocados UVA: “Tenemos la esperanza de que esto pueda mejorar”, dijo Paola Gutiérrez

La referente del colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados, Paola Gutiérrez, expuso sus expectativas frente al cambio de gobierno. “Lo tomamos con esperanza, y estamos viendo qué va a pasar con estos créditos. Lo único que tenemos es esperanza de que esto pueda mejorar. Alberto Fernández en un momento habló del Ministerio de Vivienda y de rever toda la operatoria UVA. Fue lo único que dijo en concreto de estos créditos”, señaló por FM La Isla.

“Esta semana estamos haciendo llegar una carta al presidente electo, pero por ahora no tuvimos ninguna novedad. La urgencia es muy grande y, según un informe de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, para enero se espera un incremento del 23%, por eso estamos esperanzados en este nuevo gobierno y en la política que va a llevar adelante”, dijo.

“Vamos a seguir insistiendo y siendo fuertes en las redes, pidiendo salir del UVA. Estamos pidiendo un congelamiento del valor de la cuota y del capital, hasta una salida definitiva del sistema. La inflación del mes pasado fue del 6%, este mes va a ser del 4,5% y no la podemos sostener porque no hay paritaria que alcance. Aparte muchos hipotecados tienen su propio negocio, son monotributistas y no están vendiendo absolutamente nada. La situación cada vez es más difícil para ellos, porque es gente que no tiene paritarias ni un sueldo fijo a fin de mes”, planteó.

Después de las PASO hubo un anuncio del Gobierno nacional vinculado con el congelamiento hasta fin de año, “por eso el informe de la Defensoría de CABA dice que a partir de enero la cuota se incrementaría en un 23%, para las familias que lograron entrar en el congelamiento, porque no todas las cuotas fueron congeladas. Con el congelamiento de la cuota, en realidad lo que hizo Macri fue subsidiar a los bancos, porque esa diferencia que no pagamos entre la cuota fija y lo que realmente tendría que ser, el estado se lo da en forma de subsidio a los bancos. No están subsidiando a los hipotecados y le están garantizando al banco el 100% de su ganancia”, manifestó.

“Algunos están pagando hoy lo que pagaban en agosto pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque tanto las cuotas como el capital se siguen indexando por UVA, por inflación, no es un congelamiento de la unidad de valor adquisitivo, que es lo que estamos pidiendo. Nosotros logramos instalar este tema en el debate presidencial. Después de las PASO se sumó un montón de gente al colectivo. Las provincias también se mueven y tenemos representantes de todas las provincias en el colectivo. Tierra del Fuego también tiene su colectivo propio, y hay provincias que se mueven más, otras un poco menos, y tiene que ver con la cantidad de créditos que se han dado en cada provincia”, indicó.

“Lo que queremos hoy es que nos incluyan dentro del pacto social. Ya perdimos un montón mientras los bancos ganaron un montón. Esta medida que quería implementar el presidente Macri para que a partir de enero la cuota se indexara por salario, en realidad es una trampa, porque los salarios este año se van a incrementar y es la meta de Alberto Fernández, por lo que estaríamos en la misma situación. Necesitamos que este crédito deje de indexarse, que se revea realmente la operatoria. El sistema UVA fracasó absolutamente en la Argentina, porque no sólo estamos hipotecados, pasa lo mismo con los autos, que son una herramienta de trabajo en muchos casos”, sostuvo.

“Queremos apuntar a que el nuevo gobierno nos escuche y nos dé una salida a este programa. Queremos pagar nuestras casas y no morir en el intento. No queremos subsidios y ya pusimos muchísimo. Necesitamos que los bancos también pongan un poco. Somos familias asalariadas y acá nadie compró para hacer negocios. Las propiedades bajaron un 25% en precio dólar, por lo menos en Buenos Aires, así que no hay negocio. Es la casa de nuestras familias y eso es lo que el gobierno de Macri nunca pudo entender. Compramos una primera vivienda después de alquilar más de 20 años, con toda la ilusión de la casa propia para nuestros hijos. El gobierno de Macri nunca pudo entender que es la casa de una familia. El que tiene un techo que no le costó conseguir, no puede dimensionar lo que es para un empleado o un trabajador tener una casa propia y garantizarle el techo a sus hijos. Esperamos que Alberto Fernández sí lo pueda ver”, deseó.

Recordó que el presidente electo “en su discurso dijo que, entre los jubilados y los bancos, se quedaba con los jubilados, y entre la gente y los bancos se quedaba con la gente. La UVA son los bancos y los hipotecados UVA somos la gente. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de clase y el que nunca tuvo que pelear por la casa propia no sabe ponerse en los zapatos de quienes la remamos durante más de 30 años para tratar de conseguir un techo”, cuestionó.

“Nosotros hemos perdido calidad de vida, hemos perdido tiempo con nuestros hijos, porque tenemos que sumar más trabajo para poder seguir conservando el sueño de la casa propia. Este gobierno no tuvo la sensibilidad social suficiente para poder verlo, porque para ellos todo es un negocio”, concluyó.