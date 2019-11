Automovilismo Un Citroën 3CV abrirá la ruta de la próxima Hermandad Histórica

Una baja de último momento de un binomio comodorense, ya anotado con un Ford Taunus, hace que la cifra llegue a 34 máquinas en condiciones de largar la octava edición organizada por el Automóvil Club Río Grande.

Río Grande.- Para el armado del orden de largada se considera en primer lugar si el auto y el piloto inscripto tuvieron participaciones en algún Gran Premio de la Hermandad, en este caso solo el Citroën 3CV de Raúl Yurjevic cuenta con ese antecedente. Luego se verifica que el piloto haya corrido en los meses de agosto, este año ellos son Juan Carlos Kalazich, Parra Cuevas, Antonio Oyarzún, Constante Moreno Preto, Pedro Aguilera, Juan Fernández Speroni, Juan Carlos Cobián, Javier Podwiazny y Walter Pisano además del antes mencionado Yurjevic. A continuación se encolumnan quienes ya han corrido en las recreaciones del mes de noviembre y ganado en alguna oportunidad como son los casos de Mario Lurbe, Gastón Carletti, Daniel Gallo y Daniel Farías además de Kalazich que ganó en agosto y también noviembre. Mas atrás se ubicarán quienes ya han participado en la edición histórica sin llegar al triunfo y finalmente se encolumnarán los debutantes según orden alfabético. Vale mencionar que solo 4 pilotos tienen asistencia perfecta en la edición histórica: Pedro Aguilera (Datsun Bluebird), Enrique Lambert (Citroën 3CV), Gastón Carletti y Fernando Sevillano (ambos con Renault 12).

5 máquinas en la Categoría A abrirán la ruta el próximo viernes 15 cerca de Porvenir para desandar un tramo clasificatorio sobre asfalto que ordenará la largada del día siguiente, 10 autos en la B, 4 en la C y 15 en la mas numerosa divisional, la D, que nuclea a todos aquellos modelos que no corrieron en agosto durante las primeras 15 ediciones pero que cuentan con la antigüedad exigida por la organización.

Río Grande, Ushuaia, Porvenir, Punta Arenas, Río Gallegos, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia son las ciudades representadas en esta ocasión.

Más de 280 kms demandará el trazado del día sábado 16 para completar la primera etapa pasando por China Creek como punto destacado del recorrido. Cerca de las 17 hs está prevista la llegada al autódromo de Río Grande ingresando desde la Misión Salesiana por Circunvalación para llegar al tradicional lugar tuerca. El domingo, con la visita a Cerro Sombrero, se extiende hasta 320 kms la exigencia para los autos que tienen 20 años o más de antigüedad, la largada será a las 10 hs y también está programada para hacerse desde el autódromo.

Ya están las cartas echadas sobre la mesa. Algo de habilidad del piloto y navegante, un auto que no dé problemas y la cuota de suerte necesaria en toda disciplina deportiva determinarán a los más precisos el próximo fin de semana.

Orden de largada para el Clasificatorio

Ord Piloto Navegante Auto Ciudad Cat.

1 Yurjevic Yurjevic Citroën 3 CV Río Grande A

2 Kalazich Kalazich Toyota Starlet Porvenir A

3 Lambert Lambert Citroen 3 CV Río Grande A

4 Lurbé Lurbé Auto Union 1000 Río Gallegos A

5 Merlo Scotta Citroen 3 CV Comodoro Riv A

6 Cuevas Cuevas Fiat 1500 Berlina Rada Tilly B

7 Oyarzún Unquen Fiat 128 Río Grande B

8 Carletti Carletti Renault 12 Rada Tilly B

9 Sevillano Sevillano Renault 12 Río Grande B

10 Trejo Martinic Renault 12 Río Grande B

11 Trejo Martínez Renault 12 Río Grande B

12 Cifuentes Valencia VW Escarabajo Río Grande B

13 Alvarado Arce Renault 9 Río Grande B

14 Corral Noir Renault 11 Río Gallegos B

15 Nahuelquen Buxman VW Escarabajo Pta Arenas B

16 Preto Preto Fiat 125 Coupé Ushuaia C

17 Gallo Laiño Renault 18 Río Grande C

18 Castro Castro Ford Taunus Coupé Río Grande C

19 Bustamante Sanchez Renault 18 Río Grande C

20 Aguilera Aguilera Datsun Bluebird Porvenir D

21 Speroni Speroni Fiat Uno Río Grande D

22 Podwiazny Sevillano Renault 6 Río Grande D

23 Cobián Gallo BMW 316 Río Grande D

24 Pisano Pisano Daewoo Tico Río Grande D

25 Farías Madelaire Mercedes Benz 280 Río Grande D

26 Baños Lombardi Torino Nurburgring Río Gallegos D

27 Felicito Felicito Peugeot 404 Río Grande D

28 Donoso Lugo Volvo 740 Río Grande D

29 Cores Barría Chevrolet Chevy Río Grande D

30 Muñoz VW Senda Río Grande D

31 Díaz Aguirre Renault Fuego Coupé Río Grande D

32 Arguello Quiroga Subaru Legacy Río Gallegos D

33 Matach Matach VW Gol Ushuaia D

34 Paias Gómez VW Gol Country Río Grande D