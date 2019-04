Baby Etchecopar, tras la polémica en la mesa de Mirtha: “No voy nunca más”

El periodista hizo su descargo en Radio 10 tras el escándalo que provocaron sus declaraciones sobre Actrices Argentinas.



El pasado sábado por la noche Baby Etchecopar estuvo como invitado a la “mesaza” de Mirtha Legrand. Allí, el periodista mantuvo un ferviente cruce con Marcela Tinayre sobre la función del colectivo Actrices Argentinas y la lucha por la legalización del aborto.

“El sábado estuve con Mirtha y en un momento nombré a (Griselda) Siciliani como la que estaba a cargo con los pañuelos verdes y se armó un revuelo bárbaro. Claro, yo no recordaba que su nieta Juanita también está en ese grupo. ¡Qué boludo soy! Es que son tantos de familia que no me di cuenta…”, comentó Baby irónico al comienzo de El Ángel, su programa en Radio 10.

Molesto por la actitud de la conductora, aseguró: “Igualmente no voy a ir más a lo de Mirtha, porque ella te lleva… estaba con Marcela, la hija, y después te pegan una apretadita así como diciendo: ‘Nosotras dos somos corporativas’. Pero si vengo para hacerte rating, hermana”.

“Fue muy incómodo y ¿sabés por qué? Discutime la verdad, no me discutas la mentira. Cuando la Tinayre y la madre te hacen el ‘uno-dos’ y te dicen ‘Baby, vos no dejás hablar’, no, mami: vos no dejás hablar”, dijo Baby apuntando directamente contra la hija de la conductora.

Contundente, reiteró que no volverá a aceptar una invitación por parte de la producción de Legrand: “Nunca más voy a comer con Mirtha. Fue el último programa. Lo digo públicamente. Así como dije que nunca más iba a ir a los Martín Fierro. A la gente se la trata bien. No por un punto más de rating se tira gente abajo de un tren. Se acabó”.