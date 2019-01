Barbie Vélez, tajante sobre un posible encuentro con Fede Bal: cuál sería su reacción

La actriz está haciendo temporada en Mar del Plata y contestó si lo saludaría a su ex novio, acusado por violencia de género.

Barbie Vélez dejó en claro que no hay posibilidad de que mantenga un trato cordial con Fede Bal, luego de ir a la Justicia por una denuncia cruzada por violencia hace tres años.

Ambos están en Mar del Plata haciendo teatro y es posible que se crucen en algún restaurant o disco luego de una función. Ante la pregunta de qué haría en ese caso, la actriz fue tajante. “No, obvio que no lo saludaría”, contestó. Además, se distanció del cruce de Nazarena Vélez y Flor de la Ve.

“No me gusta tener problemas, estamos todos en Mar del Plata, es chico y yo no quiero problemas. Yo no sé qué dice cada uno de mí, y aunque a mi mamá le digo que no hable, a ella le están tocando a su cría y reacciona de esa manera”, comentó en un móvil con Confrontados.

Barbie también dejó en claro que logró moverse con comodidad, a pesar de la presencia de Bal en la misma ciudad.

“La verdad es que yo lo estoy viviendo con mucha naturalidad, no me privo de ir a lugares, voy donde quiero, voy a comer, no me estoy fijando ni haciendo la cabeza ni paranoiqueando. Estoy muy bien”, aseguró.