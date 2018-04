Berlín visitó la Casa Rosada y les dejó un mensaje a los argentinos

Pedro Alonso se dio el lujo de posar en el balcón de la sede del Gobierno y comunicó su felicidad por estar en Argentina.

Pedro Alonso se mostró feliz con su visita a la Casa Rosada

Desde su llegada hace una semana, Pedro Alonso revolucionó todos los rincones de Buenos Aires. El actor, conocido por su papel de “Berlín” en la serie española La casa de papel, ya recorrió varios puntos turísticos de la ciudad y no dejó de expresar su felicidad por su viaje a Argentina.

Alonso ya visitó el Teatro Colón, el Monumental, La boca, Caminito, el Teatro porteño, el Metropolitan, Cementerio de la Recoleta, el Malba y el CCK.

A eso se le sumó ahora la Casa Rosada y desde las redes sociales de la sede de Gobierno, le dejó un mensaje a los argentinos: “El país trabaja, el país se mueve y ha sido muy grato encontrarme con gente joven dentro de estas paredes, que me han recibido con todo el afecto que espero que siga creciendo entre nuestros países”, expresó.

Muy sincero, “Berlín” no dejó de agradecer el cariño de la gente con un simpático video: “Me vibra realmente todo el cuerpo por lo que está pasando en esta tierra, me siento acogido, querido, respetado. Y estoy seguro de que la relación entre mi persona y la gente que me rodea en estas tierras va a seguir creciendo”.