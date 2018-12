BERTONE FIRMÓ DOS CONVENIOS CON BRISTOL MYERS SQUIBB

EL LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SUMA LA PRODUCCIÓN DE UN NUEVO MEDICAMENTO DE ALTA TECNOLOGÍA

Se trata del Daclatasvir que se utiliza en la lucha contra la hepatitis C. También podrá acceder a la comercialización en toda América Latina del Atazanavir, que actualmente produce la provincia.

La gobernadora Rosana Bertone encabezó este miércoles la firma de dos convenios entre el Laboratorio del Fin del Mundo que preside el dr. Carlos López y la Directora de asuntos regulatorios de América Latina y el Sudeste asiático del Laboratorio Bristol Myers Squibb, dra. Lorena Mauro. Es un avance en la producción de medicamentos a nivel provincial sobre todo en el tratamiento de avanzada de la hepatitis C.

Al respecto, López señaló que “a raíz del desarrollo en conjunto con el laboratorio Bristol Myers pero sobre todo por el desempeño de los recursos humanos y las instalaciones del Laboratorio del Fin del Mundo se logró ampliar la producción del atazanavir (medicamento antiretroviral para el tratamiento del HIV)”. EL Laboratorio del Fin del Mundo tuvo que cumplir con las normas necesarias que impone la industria a nivel mundial.

Además el titular del Laboratorio del Fin del Mundo informó a la gobernadora que este convenio le permitirá a la provincia exportar a toda Latinoamérica este tipo de medicamento y destacó que “somos pioneros en la producción de la última tecnología en medicamentos”. De esta forma. El primer convenio permite ampliar a toda América Latina la comercialización, y por lo tanto aumentar la producción del medicamento.

El segundo convenio es también muy importante porque implica que por primera vez en asociación Estado, Laboratorio y privados, se realizará la producción del último medicamento retroviral que cura la hepatitis C. “Este medicamento estaba en situación de protocolo hace menos de dos años y hoy lo vamos a producir en la provincia. Es el Daclatasvir” comentó López.

A su vez la directora de Asuntos Regulatorios del laboratorio Bristol Myres Squibb agregó que “Tierra del Fuego tendrá la patente hasta 2028, hemos trabajado en esta alianza porque la provincia cumple con todos los requisitos que el mercado farmacéutico indica”.

Por último señaló que “estos convenios nos permiten armar una plataforma de trabajo para que en los próximos meses podamos seguir avanzando en mayor producción de medicamentos. Es un orgullo trabajar con Tierra del Fuego y con el laboratorio del Fin del Mundo”

La provincia ya no dependerá de la producción nacional y comenzará a ser una de las pioneras en la cura de la hepatitis C, enfermedad que hasta ahora no contaba con la medicación existente.