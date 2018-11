BERTONE OFICIALIZÓ EL BONO DE FIN DE AÑO QUE ALCANZARÁ A JUBILADOS, PENSIONES RUPE Y VETERANOS DE GUERRA

Días atrás la gobernadora Rosana Bertone había realizado el anuncio sobre el pago de un bono de fin de año para los empleados públicos por un monto de 10.000 pesos. Este lunes por la mañana, en el salón del IPRA de la ciudad de Río Grande, la mandataria junto al ministro de Economía, oficializó con la firma del decreto este bono, que además alcanzará a jubilados, las pensiones RUPE y los veteranos de guerra.

Al respecto, la gobernadora dijo “es un día importante para nosotros la firma de este decreto. Cuando fui a la reunión con mis colegas gobernadores había algunos que me querían matar porque hay muchas provincias que no tienen ni siquiera el mínimo que nosotros tenemos garantizado, hay salarios de la administración pública en Argentina donde el mínimo es de 10.000 pesos o menos”.

“Hemos realizado un enorme sacrificio de llevar este mínimo garantizado a los 25.000 pesos que yo creo es muy importante, porque teníamos trabajadores del estado que estaban realmente muy bajos, y nuestro gran desafío, lo que venimos charlando con todos los sindicatos es que puedan tener la canasta básica” sostuvo Bertone. La gobernadora aseguró que “vamos por un camino que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, que hemos discutido mucho, pero llevamos esa discusión de manera muy transparente, mirando los números de la provincia, y uno siempre tiene expectativas de poder estar un poco mejor”.

Por otro lado, afirmó que “el Estado mejoró el nivel de prestaciones en todas las áreas, en los hospitales públicos, en personas jurídicas, en cada área hay una predisposición para el trabajo que los ciudadanos la ven y la van reconociendo después de años de descalabro del sistema público estatal”.

“Este esfuerzo que estamos haciendo entre todos y que yo le quiero agradecer a todos los sindicatos, a los que están presentes por acompañarnos, y a los que no están presentes, que en algún punto nos traen ideas, pero quizás tributan en algún otro sector político, aportan con sus propuestas y nosotros escuchamos a todos. Es nuestra función escuchar y dialogar con todos”, concluyó Bertone.

El ministro de Economía José Labroca señaló por su parte que “la gobernadora nos planteó este desafío de cómo hacer para dentro de nuestras posibilidades, ayudar a la gente a tener algo más a fin de año”.

“Vamos a seguir trabajando para continuar mejorando, pero siempre teniendo como norte que no vamos a firmar lo que no se pague. Cuando nosotros firmamos un decreto es porque sabemos que se va a pagar, y no lo firmamos para quedar bien políticamente con alguien, lo firmamos porque la gente lo va a cobrar, por eso para nosotros es una gran alegría”, expresó Labroca.

Dicho bono se pagará pagado en dos veces, serán 6000 pesos en el mes de diciembre, y 4000 en el mes de enero.

El primer pago se realizará el 21 de diciembre y el segundo el 18 de enero.

Link a galería de imágenes: