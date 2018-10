BERTONE PARTICIPÓ JUNTO A MÁS DE 2.000 PERSONAS DEL “GRAN MATE BINGO” DE RÍO GRANDE

La gobernadora Rosana Bertone estuvo presente en el gimnasio de la Escuela N°2 de Río Grande, donde la legisladora Myriam Martínez junto a su agrupación “27 de Octubre” organizó el “Gran Mate Bingo” para celebrar el “Día de la Madre”, del que participaron alrededor de 2 mil personas.

Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone agradeció a la gente que se acercó “y la predisposición para compartir, es muy importante en un momento de crisis poder compartir”.

Destacó además a la legisladora Myriam Martínez por el “esfuerzo permanente y denodado de todos los días, no sólo por esta organización, sino por el trabajo en los barrios y en la Legislatura”.

Asimismo, agradeció a la legisladora Andrea Freites “por la ayuda que brinda para que las cosas nos vayan saliendo cada día un poquito mejor”.

Bertone contó que en el evento se acercó “una chica que conozco desde que era diputada y peleábamos por la ley de fertilización asistida, y me comentó que es la segunda vez que va a ser madre, me pidió que sea la madrina y con mucho orgullo le dije que sí”, y agregó que “estamos peleando para que en los hospitales podamos hacer la fertilización asistida”.

Además, Bertone pidió un “fuerte aplauso para la salud pública” y resaltó “la gran cantidad de mamografías que se hicieron durante la última semana”.

Por otra parte, la mandataria mencionó que “estamos haciendo mucho en materia de obras pública para darle trabajo a nuestra gente, estamos mejorando la salud pública incorporando profesionales, pero siempre nos falta y en eso que nos falta quiero que se acompañen entre ustedes. Cada día tenemos que ser más solidarios y estar más juntos”.

“Creo en la fuerza arrolladora de las mujeres, la peleamos solas, hay muchas mujeres que con tres, cuatro o cinco hijos la pelean todos los días, mandan a sus hijos a la escuela, los mandan a la Universidad, no cesan nunca de trabajar y salen adelante todos los días” enfatizó la gobernadora.

Asimismo, señaló que “esa fuerza la vamos a duplicar entre todas juntas para tener y volver a recuperar la ciudad de Río Grande, para que haya trabajo para todos y todas”.

Bertone indicó que “no me tocó un momento fácil para gobernar, no me tocó un presidente fácil, pero sí me tocó un pueblo como ustedes, mujeres como ustedes que me bancan siempre y puedo seguir adelante por el acompañamiento de ustedes”.

Por su parte, la legisladora Myriam Martínez manifestó que “hemos trabajado muchísimo para tener esta oportunidad”, y agradeció a la gobernadora Rosana Bertone “por la colaboración del Gobierno de la Provincia para este evento, la Gobernadora es mi amiga y compañera de ruta en esta militancia de tantos años”.

“Le agradezco a Rosana por el trabajo que viene llevando adelante, recuperando derechos en la provincia para todas las mujeres”, expresó Martínez.

Además, agradeció a la Cooperativa Eléctrica, al IPRA y la Agrupación 27 de Octubre porque “son compañeros que vienen acompañando a Rosana Bertone desde hace muchos años”.