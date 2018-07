BERTONE RECIBIÓ EL NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO PARA TOLHUIN

“La energía es siempre crecimiento, y esta ciudad está creciendo. Esto es una inversión muy importante”, destacó la gobernadora.

La gobernadora de la Provincia, Rosana Bertone, en compañía del intendente de Tolhuin, Claudio Queno, el senador nacional, Julio Catalán Magni, y el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, presenciaron el arribo del nuevo grupo electrógeno que dará energía a Tolhuin y alrededores. También estuvieron presentes los legisladores provinciales Myriam Martinez, Andrea Freites y Daniel Harrington.

El nuevo grupo electrógeno, es fruto de una inversión de 23 millones de pesos y permitirá duplicar la capacidad actual, además de garantizar el mantenimiento del actual equipamiento cuando sea necesario.

Al respecto, la gobernadora de la Provincia, agradeció a “la Legislatura Provincial nos posibilitó, que con la emergencia eléctrica que tenemos decretada se pudiese adquirir este equipamiento” y aclaró que “pudimos hacer la operación ya por el mes de Diciembre, lo que nos aseguró el precio”.

“Cuando nosotros llegamos al gobierno, Tolhuin lamentablemente no estaba en ninguna planificación de gobierno. No sabíamos qué capacidad de gas se requería, no estaban planificadas las redes de los barrios. Nosotros logramos inaugurar la planta de tratamiento de líquidos cloacales y hoy ya estamos listos para lanzar programas concretos de conexión de agua potable”.

Respecto a la nueva adquisición, expresó que “hoy llegó el equipo y se comienza la instalación aquí en Tolhuin. Durante los próximos 45 días se va a realizar la instalación y tendremos 1.7 megas para poder generar energía y mejorar la energía en las viviendas particulares, aserraderos y fábricas”.

“La energía es siempre crecimiento, y esta ciudad está creciendo. Esto es una inversión muy importante”, sentenció.

Por su parte, Alejandro Ledesma, presidente de la Dirección Provincial de Energía, explicó que “en Tolhuin se encontraba un equipo base de 1.7 megas, al cual hace años se le tenía que hacer mantenimiento. Además los demás equipos chicos no cubren la capacidad que demanda el municipio. Es por esto que decidimos comprar uno nuevo, para duplicar la generación de base y darle una solución a lo que se está utilizando hoy en día y algunas demandas más que están pidiendo aserraderos y nuevas viviendas que se están construyendo”.

Por último, expresó que “una vez que se instale, la misma empresa dará el mantenimiento al nuevo equipo. Decidimos comprar un equipo igual ya que el día que se precise, el mismo repuesto le sirve tanto a uno como a otro. De esta manera, abaratar los costos a futuro”.