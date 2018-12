BERTONE: “TIERRA DEL FUEGO TIENE QUE CONSTRUIR SU HISTORIA A PARTIR DEL ARRAIGO”

La gobernadora Rosana Bertone estuvo presente –este viernes- en el Cine Cinema 2 de Río Grande, donde se proyectó el documental biográfico denominado “Los Sueños del Gobernador Campos”. Dicho documental se encarga de mostrar la vida de Ernesto Manuel Campos quien fuera tres veces gobernador de Tierra del Fuego y diputado nacional.

Amó profundamente a Tierra del Fuego y dedicó gran parte de su vida en desarrollar obras para los fueguinos, que en su momento parecían imposibles, despertando la admiración y el cariño de la región entera.



Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone expresó que “me cuesta emocionarme, pero sentí una emoción tremenda, quiero agradecer a todos los que trabajaron en este documental, siempre pienso que Tierra del Fuego tiene que construir su historia como la han construido el resto de las provincias argentinas y generar una identidad de arraigo”.

Mencionó que “una película como esta que nos muestra el amor, compromiso y sacrificio que pueda hacer una persona, como Campos hizo para con Tierra del Fuego, la Antártida y Malvinas, es un testimonio muy fuerte para quienes hoy vivimos y también para las nuevas generaciones”.

Asimismo, la Gobernadora señaló que “siempre admiré al gobernador Campos, en la Cámara de Diputados recopilaba sus proyectos y no tenía que hacer cosas nuevas porque ya todo él lo había planteado, tanto material con tanta vigencia en lo que discutimos hoy en día”.

“Conocía la obra de Campos pero me emocionó verlo reflejado en la película y quiero que entre todos ayudemos a difundir su obra para poder generar más ciudadanos como Campos”, manifestó la mandataria.

Por su parte, “Mechita” Campos, una de las hijas del ex gobernador, mencionó que “agradezco a la gobernadora Rosana Bertone por esta idea que nos impresionó que a alguien se le ocurriera semejante idea sobre papá; a Manuel que sé qué hace mucho está trabajando en esto; agradecer a todos los que hicieron posible esta película, me refresca todos los recuerdos.

Por último, el director de la película, Manuel Fernández Arroyo, agradeció “al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego que nos dio una mano muy importante para poder hacer la película, no hubiera sido posible sin su ayuda”.

“Es un honor para mí presentar una película de un tipo tan grande como Ernesto Campos, en el lugar donde nací y delante de su familia”, expresó el joven director.

Estuvieron presentes el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el ministro de Trabajo, Claudio Carrera, de Educación, Diego Romero, el secretario de Cultura, Gonzalo Zamora, secretario y subsecretarios del Ejecutivo Provincial, público en general y medios de comunicación.