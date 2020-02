Bolivia: dirigentes del MAS confirmaron que Evo Morales será candidato a senador en las próximas elecciones

El vicepresidente nacional del partido, Gerardo García, indicó que el ex presidente buscará una banca como representante del distrito de Cochabamba. La decisión fue confirmada por el dirigente cocalero Leonardo Loza

Evo Morales.

Dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) confirmaron en la noche del lunes que el ex presidente y titular del partido, Evo Morales, será candidato a senador por el departamento de Cochabamba en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 3 de mayo.

El dirigente cocalero del chapare -región en la que Morales comenzó su carrera política- Leonardo Loza indicó que las organizaciones sociales apoyaron la candidatura. “Está en las listas oficiales nuestro hermano Evo Morales”.

Morales no hizo referencia explícita a su candidatura, sino que publicó en su cuenta de Twitter un video de campaña de la fórmula presidencial del partido compuesta por dos de sus funcionarios de más larga trayectoria: el ex ministro de economía Luis Arce y el ex canciller, David Choquehuanca.

“Saludo a dirigentes del MAS-IPSP y de movimientos sociales por el gran esfuerzo de seleccionar a las mejores mujeres y hombres para la próxima legislatura y a las hermanas y hermanos por la impresionante concentración para acompañar la inscripción de nuestro binomio Lucho y David”, expresó Morales.

La inscripción tuvo lugar en un contexto convulsionado. El pasado viernes, la policía boliviana arrestó a la apoderada legal del ex mandatario, Patricia Hermosa, encargada de realizar los trámites para su postulación. Y el lunes, Morales denunció que el gobierno interino de Jeanine Áñez intentó detener a otro de sus abogados, Wilfredo Chavez Serr. Sin embargo, funcionarios negaron que este hubiera sido el caso.

Morales se encuentra en Argentina en calidad de refugiado político desde el pasado 12 de diciembre, procedente de México. Allí se había exiliado el 10 de noviembre luego de renunciar a la presidencia, decisión que llegó en medio de un contexto social convulsionado como consecuencia de acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

Morales dejó su puesto luego de que la Organización de Estados Americanos reportara en un informe preliminar -y luego confirmara en otro definitivo- la existencia de irregularidades en los comicios, y que las fuerzas armadas le solicitaran su dimisión para aplacar las tensiones existentes. Durante su estadía en Argentina ha coordinado la campaña del MAS y anunciado su fórmula presidencial.

Luis Arce y David Choquehuanca.

Su vuelta a Bolivia, no obstante, probablemente no tendrá lugar en el futuro cercano, considerando que el gobierno interino lo ha acusado de terrorismo y sedición y librado un orden de arresto en su contra. La misma acusación pesa sobre numerosos funcionarios de sus administraciones (2006-2019).

Morales se encuentra imposibilitado de competir por la presidencia. Al establecer los lineamientos de los comicios que reemplazarán a los del 20 de octubre, el Tribunal Superior Electoral determinó que no podrán ser candidatos quienes hayan ocupado el cargo en dos ocasiones consecutivas. Tal fue el caso de Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Entre los contrincantes al binomio del MAS se contarán las siguientes figuras, quienes ya anunciaron su intención de competir: Carlos Mesa, contendiente principal de Morales en las elecciones del 20 de octubre; la presidente interina, Jeanine Áñez; el ex titular del comité cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga; y el pastor evangelista Chi Hyun Chung. Todos se comprometieron en una reunión a evitar la “guerra sucia” entre ellos y postergaron a abril la decisión sobre si algunos declinan para evitar el regreso al poder del ex mandatario.