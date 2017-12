Boudou pidió arresto domiciliario con pulsera electrónica

Le solicitó al juez Ariel Lijo que revoque su encarcelamiento, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y sino que se le otorgue el arresto domiciliario.



La defensa del ex vicepresidente Amado Boudou solicitó este miércoles que sea revocada su detención y si eso no ocurre se lo beneficie con el arresto domiciliario dado que no tiene condenas en su contra, va a ser papá y “tiene un fuerte arraigo al país en el que vive”.

El abogado Eduardo Durañona hizo la presentación ante el juez federal Ariel Lijo luego de que el magistrado levantara el secreto de sumario que regía sobre la causa por la se encuentra detenido por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero.

“Todo lo expuesto demuestra que (Boudou) no solo posee arraigo suficiente en la República Argentina sino inclusive que su encierro podrá potencialmente afectar la salud de su concubina y de los niños por nacer”, aseguró en el escrito.

La defensa del ex vicepresidente pretende que, de ser rechazada la excarcelación como ya ocurrió antes, Boudou sea enviado a prisión domiciliaria, con pulsera electrónica, es decir que se le morigere la privación de la libertad.

El ex vicepresidente fue detenido el 3 de noviembre pasado de manera preventiva en una causa por enriquecimiento ilícito y desde entonces se encuentra en el penal de Ezeiza.