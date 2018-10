CABALLERO SOSTUVO FUERTE RECLAMO ANTE NACIÓN POR LAS POSICIONES ARANCELARIAS QUE AFECTAN A NUESTRA PROVINCIA

Tras reuniones con el Ministro de Producción y el Secretario de Industria de la Nación, Ramiro Caballero destacó que el Ministro Sica se comprometió a revertir las posiciones arancelarias que afecten a Tierra del Fuego. Asimismo, aseguró que la provincia seguirá de cerca el cumplimiento de lo conversado.

Este jueves, el ministro de Industria de la provincia Ramiro Caballero mantuvo encuentros con el secretario de Industria de la Nación Fernando Grasso y con el ministro de Producción Dante Sica. En los mismos expresó el perjuicio que estas posiciones arancelarias representan para Tierra del Fuego y exigió una solución.

En primera medida, Caballero se reunió con el Secretario de Industria y señaló que de este encuentro “participaron también representantes de AFARTE; fue una reunión técnica donde se planteó lo que nos perjudica y todos sabemos que los productos afectados son dos, TV y Celulares que están dentro de los tres más importantes que fabricamos”.

“La posición del sector industrial fue muy preocupante, y por mi parte fue muy dura y crítica, tuve un dialogo fuerte con el Secretario donde le plantee la desarticulación para sacar una medida de este tipo que genera tanto impacto” contó Caballero en entrevista con Radio Nacional y detalló su expreso pedido de que “esto debe ser revertido de forma inmediata, ni siquiera digo analizado, revertido. No hay mucho más análisis pendiente que notar que ese bien que se pretende ingresar fabricado al país nosotros en Tierra del Fuego lo fabricamos”.

El Ministro comentó que “el Secretario (Grasso) siempre dio vueltas sobre el decreto y sobre la intención de revisarlo y rever puntos y le deje claro que si él trabajó tanto tiempo en un decreto que nosotros en 48 hs pudimos analizar íntegro y saber en qué nos afectaba, él no solo debería haberlo corregido el mismo día que comenzamos a llamar, si no que en esta reunión que tuvimos ya debería estar solucionado”.

Luego de este encuentro, Caballero se reunió con el Ministro de Producción y comentó que “pude expresarle al Ministro desde 2016 a la fecha todas las idas y vueltas que hemos tenido, donde los esfuerzos de la provincia han sido enormes y lo que concretamente siempre hemos buscado es la protección de la industria provincial y nacional” y que “si bien el Ministro no tenía el detalle del decreto ya que se trabajó con anterioridad a su asunción, se mostró preocupado por la situación que le comenté y se comprometió a revisar en el día de hoy las posiciones que marcamos como perjudiciales y si son equívocas resolverlas sin lugar a ninguna duda”.

Caballero señaló que Sica “se comprometió a comunicarse con la propia Gobernadora para explicar lo sucedido y dejó claro que no hay ninguna intención particular de perjudicarnos. Tengo la seguridad de que esas posiciones arancelarias no sólo nos afectan a nosotros y alguien no vio ese daño. Pero en pocas palabras el Ministro me dijo ‘esto ha sido un error y de comprobarse esto, se corrige’”.

“Sica me expresó que de ninguna manera quiere impulsar un decreto donde una parte de un producto que se fabrica en Tierra del Fuego sea ingresada de esta manera al país y que si así es no solo va a pedir las disculpas pertinentes, si no también corregirlo rápidamente” aseguró el Ministro de Industria de la provincia.