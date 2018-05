Carlos Tevez anunció su retiro del fútbol

El delantero de Boca le puso fecha al final de su carrera. Adelantó que será con la camiseta del “Xeneize”.



Carlos Tevez anunció que se retirará del fútbol “al final del año que viene, cuando termine el contrato con Boca”, y reafirmó que no se irá del club de La Ribera hasta entonces “ni a los Estados Unidos ni a ninguna otra parte”.

“Disfruté como compañero de este grupo todo lo bueno que le pasó estando yo en China y después pude vivir este título desde adentro. Extrañé cuando me fui de Boca siempre, pero ahora no me voy a ningún lado y voy a retirarme con esta camiseta”, confió Tevez, quien aseguró que mantiene “una buena relación” con Barros Schelotto.

“El otro día cuando salimos campeones fue muy emocionante lo que viví, porque tengo ocho títulos con Boca y hay que reconocer que la gente te da todo. A fin del año que viene me retiro, pero no me gustaría hacerlo y enseguida ser técnico o dirigente. Primero debo prepararme. Y si ahora pongo mala cara en la cancha es porque las cosas no me salen”, advirtió el ex jugador de los Manchester, United y City, y la Juventus.

Tevez pondrá fin a su carrera profesional tras 18 años en su tercer paso por Boca, el club en el que debutó en 2001. Con la Selección argentina jugó dos mundiales y cuatro copas América.