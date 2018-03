Carlos Zannini y Luis D’Elía, en libertad: la Justicia decidió la excarcelación

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 se expidió tras el pedido de la fiscal Gabriela Baigún en el marco que estudia el presunto encubrimiento por el atentado contra la AMIA.

La Justicia determinó este sábado a la madrugada la libertad de Luis D’Elía y de Carlos Zannini, ambos imputados por supuesto encubrimiento a los acusados por el atentado a la AMIA.

La fiscal Gabriela Baigún se había pronunciado este viernes a favor de la excarcelación de ambos y el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que podía resolver hasta el lunes, lo decidió a primera hora del sábado luego de estar reunidos durante la noche del viernes. Los argumentos por los que se había hecho el pedido son que el delito es encubrimiento y se corresponde la excarcelación, no hay riesgo de fuga y porque corresponde la igualdad de condiciones para los acusados (Carlos Menem y Juan José Galeano están acusados en la misma causa y están libres). El TOF 8 está compuesto por las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez, el juez Nicolás Toselli está excusado porque es familiar del ex embajador argentino en Siria Roberto Ahuad. El abogado de Luis D´Elia, Adrián Albor, aseguró que se encuentran en el penal de Ezeiza donde la liberación de ambos sería inminente. “Nosotros consideramos que no estamos frente a ningún delito. Sin perjuicio de eso, la calificación que se les dio correspondía la libertad”, explicó. Sobre cómo seguirá la causa, sostuvo que esperan que en los próximos días se fije una fecha para el juicio oral. “Queremos que esto se haga rápidamente para que caigan estas operetas juidiciales”.