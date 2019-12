La actriz habló de la última conversación que tuvo con su ex marido, antes de ser inducido en coma.

Carmen Barbieri contó cómo fueron los minutos previos a la internación de Santiago Bal, quien se encuentra inducido en coma inducido desde el domingo pasado en IMAC, el Instituto Médico de Alta Complejidad.

En una entrevista para el programa Tarde pero temprano la actriz relató que se enteró de la gravedad del estado de su ex marido cuando llegó a la residencia hospitalaria donde está internado. “Lo estaban atendiendo las enfermeras. Pregunté: ‘¿Qué pasa?’ y me dijeron que se estaba ahogando. ‘No puedo respirar, quiero paz Carmen’, me decía Santiago a cada rato”, detalló.

Dada la complejidad del cuadro, las autoridades decidieron llamar a una ambulancia. Y Carmen lo acompañó. “Él me decía en la ambulancia: ‘No llego, ¿falta mucho? No puedo más, no puedo respirar’”, recordó. Luego desde IMAC, le pidieron autorización a Fede Bal para intubarlo e inducirlo en coma.

“Pasó por tantas cosas y no sé cómo sobrevive. Pero él tiene ganas de vivir. El panorama es complicado. No estamos preparados, aunque Fede lo dice a cada rato. Ayer lo veía entero. Pero nadie está preparado para que se vayan los viejos”, se apenó Carmen.