CASA DE JÓVENES CONTINUARÁ DURANTE TODO EL AÑO CON EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ‘COPATE’

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Promoción Social lleva adelante en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195) hace más de un año el programa ‘Copate’ que es un espacio de consejería de prevención, asesoramiento sobre salud sexual, reproductiva, diversidad y testeo de VIH. A partir del 8 de enero, la propuesta se desarrollará los días martes de 10 a 13hs y jueves de 17 a 20hs.

Al respecto, la encargada del programa, Dra. Patricia Padinger señaló: “copate es un programa Municipal que empezó como una consejería de prevención, asesoramiento y testeo de VIH pero como espacio amigable a la salud sexual, reproductiva y diversidad. De esta forma realizamos el diagnóstico de VIH que es rápido porque es un pinchacito en el dedo y una gotita de sangre que es la única forma de determinar el análisis”.

Y destacó: “eso es tan importante como escuchar a la persona y si tiene dudas informarlas y asesorarlas, corregir prácticas como el uso correcto del preservativo, cómo y cuándo usarlo. Luego de hacer la prueba, el resultado es en el momento en la consulta y lo vemos juntos”.

“Con respecto a la consejería integral se realizan consultas sobre los métodos anticonceptivos y todos deciden de forma autónoma pero informada cuál considera pertinente usar. También entregamos anticonceptivos y pruebas de embarazo. Si bien no es un lugar exclusivamente para ir a retirarlo, yo doy en mano a la píldora, y principalmente es para el asesoramiento, la consulta, les muestro cómo se toma, qué puede pasar” indicó la doctora.

Y subrayó: “lo que se sumó también el año pasado es el tema de hormonización cruzada para personas trans femenino y trans masculino. Eso significa que les solicito los análisis pertinentes, el laboratorio, el estudio cardiológico y realizo la hormonización obviamente con las entrevistas y por decisión autónoma de la persona trans que quiera modificar y adecuarse corporalmente a la identidad de género autopercibida”.

“En 2018 pasamos las 400 consultas atendiendo solo tres horas los jueves, donde el 24% tenía de 12 a 17 años, el 40% de 18 a 24 años y el 36% más de 25 años y si bien Casa de Jóvenes es hasta 30 años, esta asesoría no tiene límite de edad. En cuanto a las consultas sobre género femenino el 31%, el 27% masculino y el 12% personas trans y por orientación sexual el 83% heterosexuales, 9 % homosexuales y el 8% bisexual” detalló Padinger.

Y agregó: “nosotros no solo trabajamos en Casa de Jóvenes sino que también trabajamos en terreno, especialmente en escuelas con talleres de VIH, Diversidad Sexual y de Género. También hicimos testeo en diferentes eventos locales. Hay muchas personas que tienen la duda por años porque no se animan a hacer el testeo y a veces ofrecerlo en el terreno genera que se animen de inmediato a hacerse la prueba, lo tienen ahí y lo toman. Por eso no solo es importante tener un lugar de referencia que saben que está sino que también las acciones en otros lugares, acercándonos a los vecinos”.

“En cuanto a este año, le sumamos otro día y otra franja horaria y desde la próxima semana estaré los martes de 10 a 13hs y jueves de 17 a 20hs. A medida que aumente la demanda continuaremos sumando los días. Después del primer semestre del año sumaremos el testeo rápido de sífilis que es una de las enfermedades de transmisión sexual que está en aumento y que tendrá la misma modalidad que la prueba de VIH” concluyó la encargada del programa ‘Copate’.