Caso Lucía Pérez: los padres aseguran que los acusados “lo van a volver a hacer”

Luego de conocerse la decisión de la justicia, los padres criticaron al tribunal y agregaron que “fue una vergüenza”

Después de que se conozca la decisión de la justicia de absolver a los imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucia Pérez, los padres de la adolescente sostuvieron que los acusados “lo van a volver a hacer” porque “hay muchas chicas dando vueltas”.

Tristes y desconsolados por el fallo que absolvió a los acusados de violar y matar a su hija, Marta y Guillermo, los papás de la chica de 16 años consideraron “una vergüenza” la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

“Estoy sorprendido, pero cómo no voy a estarlo. ¿Cómo me iba a esperar una condena de esta manera? No cabe en ninguna cabeza, no tiene ninguna lógica”, señaló Guillermo Pérez. Asimismo agregó: “Estamos hablando que la autopsia de mi hija decía todo lo que tenía hecho. Que tenía hematomas en la vagina, que tenía muchas cosas… ¿Qué? ¿Eso no se comprobó? Esto es una paparruchada”.

Por su parte, en declaración al diario La Capital de Mar del Plata, la madre señaló: “Jamás me imaginé esto, es una locura. Pero bueno, la Justicia de Mar del Plata se manejará así”. Sobre la absolución de los cargos más graves, preguntó: “Ellos no la violaron, no la mataron, no le dieron nada, ¿no? ¿Y la muerte de mi hija ¿qué? ¿es de regalo?”.

Por otro lado, los padres también pidieron que se investigue la actuación de la primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez. Esa agente judicial había dicho en conferencia de prensa que, el caso de Pérez, se trataba del hecho “más horrendo” que le había tocado y que a Lucía la habían “empalado” -algo que en el juicio fue descartado- pidieron que “se dedique al kiosco de abajo”.

“Una fiscal le arruina la vida a una persona y a toda una familia. Nos arruinó la vida. Y le arruinó la justicia a Lucía”