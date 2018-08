Catherine Fulop pidió disculpas tras sus dichos sobre la maternidad y el aborto

La actriz se mostró arrepentida por sus palabras tras narrar una experiencia personal.

Catherine pidió disculpas

Catherine Fulop fue repudiada en las redes sociales tras revelar una experiencia personal en el marco del debate sobre la decisión del Senado de no legalizar el aborto. La conductora confesó que a sus 40 años tuvo ganas de ser madre nuevamente, pero cuando el médico le advirtió sobre los problemas de salud que podía tener el bebé, tanto ella como Osvaldo Sabatini –su esposo-desistieron de la idea.

“Ova y yo nos miramos y, sin dramatismo, dijimos ‘No, por supuesto que no lo tenemos’”, reconoció Cathy en el programa Debo decir. Luis Novaresio la interrumpió y le dijo: “O sea, si hubieses quedado embarazada…”, en referencia a si lo hubiese abortado.

Sin vueltas, Fulop respondió: “Claro, y si venía con un problema yo no lo tengo porque ¿a quién le cargo ese problema? A mi familia. Porque el Estado no te da nada. Si viviera en Suiza tengo todos los niños con problemas que tú quieras”.

El senador Luis Juez, quien estaba presente en el programa, no pudo evitar hacer mención a su situación: “También pensábamos que íbamos a tener un problema, pero tenemos un ángel”, dijo en referencia a Milagros, su hija de 17 años que sufre parálisis cerebral.

Tras las repercusiones en las redes sociales, Catherine se mostró arrepentida e hizo un mea culpa que difundió en su cuenta de Facebook: “Los dichos que he expresado el pasado domingo en el programa Debo Decir no representan mi pensamiento. Luego de verme en una grabación, quede muy conmocionada y arrepentida por mis palabras. Estoy a favor de la legalización del aborto pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado, pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dichos”.