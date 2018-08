Causa de los cuadernos: empujones y golpes en Comodoro Py tras la declaración de Lascurain

Familiares del ex titular de la UIA agredieron al equipo de C5N. Fue después de la indagatoria por el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo.



La ronda de declaraciones indagatorias en la causa de los “cuadernos de las coimas”, iniciaron este jueves con incidentes, donde un equipo de C5N fue agredido por allegados a Juan Carlos Lascurain.

El hecho ocurrió a las afueras de Comodoro Py justo después de la declaración del ex titular de la UIA. Los periodistas se acercaron para preguntarle sobre la causa y en medio de las entrevistas, familiares de Lascurain, empujaron a un camarógrafo y lo golpearon.

La causa por el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo siguió esta semana con una ronda de declaraciones indagatorias ordenadas por el juez Claudio Bonadio donde pasaron diferentes empresarios y funcionarios.

Este jueves es fue el turno de los empresarios Néstor Otero -concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro- y Juan Carlos Lascurain -, además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del ex ministro Julio De Vido, José María Olazagasti.

El viernes será el turno del ex ministro De Vido; y el lunes 13 de la ex presidente Cristina Kirchner.